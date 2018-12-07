«Мстители: Финал»: Фото игрушек раскрыли новые костюмы героев

В сети появились первые фотографии игрушек, выпущенных в связи с грядущим прокатом блокбастера «Мстители: Финал». Фото подтвердили, что Клинт Бартон появится в фильме в образе Ронина, а Тор, Ракета, Черная Вдова и Халк примерят новые костюмы, призванные, вероятно, защитить их во время путешествия по квантовому миру.

Также, если игрушки действительно связаны с сюжетом картины, фото подтверждают, что в четвертых «Мстителях» на экраны вернется Валькирия в исполнении Тессы Томпсон (а Питер Квилл восстанет из мертвых).

Студия Marvel тщательно скрывает любые детали сюжета картины. Известно лишь, что «Финал» станет прямым продолжением «Войны бесконечности». Тони Старк с Небулой улетели с Титана, но застряли в космосе без топлива. Бартон, потерявший семью, оставил старые привычки и стал безжалостным мстителем Ронином. Капитан Америка и Черная Вдова думают, как возродить жертв безумного титана. Возможно, ключом к победе станет Человек-муравей, прибывший из квантового мира, или Капитан Марвел, бесстрашная воительница из глубин космоса.