Дарио Ардженто раскритиковал ремейк «Суспирии»

В беседе с ведущим радиопередачи Un Giorno da Pecora Дарио Ардженто признался, что он остался недоволен ремейком «Суспирии» Луки Гуаданьино. По его словам, фильм ему не понравился, потому что он «предал дух оригинала, в нем нет страха, нет музыки». «Картина меня не удовлетворила», — заключил Ардженто.

При этом Ардженто добавил, что Гуаданьино сделал утонченную картину, такую же, как и он сам.

«Гуаданьино создает красивые столы, красивые занавески, красивые тарелки, все красивое», — заметил Ардженто, чьи слова в данном случае можно трактовать двояко.

До выхода «Суспирии» Гуаданьино рассказал, что, прежде чем начать работу над картиной, он встретился с Ардженто, чтобы обсудить ремейк. «Мы поужинали, и он сказал мне: „Тебе не нужно никакое благословение. Тебе просто надо сделать свой собственный фильм“, — вспоминает Гуаданьино. — Он был очень великодушен. Мой фильм он видел, но это не мое дело — передавать его реакцию. Скажу лишь, что потом он позвонил мне, и это был очень приятный звонок».

«Суспирия» рассказывает о талантливой американской балерине, которая приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако в ее стенах она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало знаменитую балетную школу.

Подробнее о разнице двух «Суспирий» КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: FilmStage