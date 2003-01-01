Дарио Ардженто раскритиковал ремейк «Суспирии»

СегодняОбсудить0

В беседе с ведущим радиопередачи Un Giorno da Pecora Дарио Ардженто признался, что он остался недоволен ремейком «Суспирии» Луки Гуаданьино. По его словам, фильм ему не понравился, потому что он «предал дух оригинала, в нем нет страха, нет музыки». «Картина меня не удовлетворила», — заключил Ардженто.

При этом Ардженто добавил, что Гуаданьино сделал утонченную картину, такую же, как и он сам.

«Гуаданьино создает красивые столы, красивые занавески, красивые тарелки, все красивое», — заметил Ардженто, чьи слова в данном случае можно трактовать двояко.

До выхода «Суспирии» Гуаданьино рассказал, что, прежде чем начать работу над картиной, он встретился с Ардженто, чтобы обсудить ремейк. «Мы поужинали, и он сказал мне: „Тебе не нужно никакое благословение. Тебе просто надо сделать свой собственный фильм“, — вспоминает Гуаданьино. — Он был очень великодушен. Мой фильм он видел, но это не мое дело — передавать его реакцию. Скажу лишь, что потом он позвонил мне, и это был очень приятный звонок».

«Суспирия» рассказывает о талантливой американской балерине, которая приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако в ее стенах она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало знаменитую балетную школу.

Подробнее о разнице двух «Суспирий» КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: FilmStage

Смотрите также

Продюсер «Богемской рапсодии» рассказал об уходе Сингера с поста режиссера

Сегодня

Фильм об авторе «Властелина колец» выйдет 10 мая

18 января

Билл Мюррей вновь поработает с режиссером «Трудностей перевода»

16 января

Сэмюэл Л. Джексон рассказал о новой суперспособности Капитана Марвел

9 января

Главное сегодня

Объявлены номинанты премии «Золотая малина-2019»

Сегодня

Советская красотка: Как «Интердевочка» учила любить Родину

Сегодня

Американский бокс-офис: Спрос на «Стекло» и «Драконий жемчуг»

Сегодня

Дарио Ардженто раскритиковал ремейк «Суспирии»

Сегодня

«Секс, ложь и видео»: Фильм, который изменил все

19 января

Продюсер «Богемской рапсодии» рассказал об уходе Сингера с поста режиссера

Сегодня

Слух дня: «Новые мутанты» выйдут на стрим-сервисе Hulu

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании