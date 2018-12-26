Американский бокс-офис: Спрос на «Стекло» и «Драконий жемчуг»

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 18 по 20 января. Данные предварительные и могут измениться. 1. (1-я неделя) «Стекло», 40,6 млн долларов, 3841 кинотеатр В отличие от сценариев М. Найта Шьямалана, драматургия голливудского бизнеса не любит неожиданностей. И никаких внезапных поворотов в судьбе «Стекла» не произошло. Как и ожидали аналитики и просто интересующиеся, новый триллер Шьямалана с большим отрывом занял первое место в бокс-офисе праздничного уик-энда (понедельник в США нерабочий, День Мартина Лютера Кинга). Впрочем, сборы чуть ниже того, на что рассчитывала компания Universal. По ее последним расчетам, с учетом понедельника фильм закончит выходные с результатом в 47 млн долларов. На прошлой неделе в их прогнозах звучали цифры от 50 миллионов, а на деле такие цифры оказались потолком. «Стекло» завершает трилогию, которая началась «Неуязвимым» и продолжилась «Сплитом». Герой Брюса Уиллиса из первого фильма торгует сигнализациями и продолжает вести незримый бой с филадельфийской преступностью; еще ему приходится иметь дело с многочисленными личностями Кевина Крамба из «Сплита», которого по-прежнему играет Джеймс МакЭвой. Они оказываются в сумасшедшем доме, где уже давно прописался другой персонаж того же «Неуязвимого» в исполнении Сэмюэла Л. Джексона. Речь идет, по сути, о первой в истории авторской супергеройской кинофраншизе. Но если «Сплит» стал неожиданным хитом, то «Стекло» в прокате недобирает, и, кажется, это связано с менее разнообразной публикой, которую ему удалось привлечь. В аудитории «Сплита» было почти поровну женщин и мужчин, причем женщин даже чуть больше. «Стеклом» же в основном интересуются мужчины. Молодых зрителей и латиноамериканцев новый фильм также привлек меньше. Возможно, сказывается то, что из всех рекламных материалов видно: это фильм о трех немолодых мужиках. При всех этих оговорках сборы проекта все равно хорошие. В производстве «Стекло» стоило всего около 20 миллионов, так что фильм уже окупился и зарабатывает. К американским 40 миллионам надо добавить 48 миллионов на международном рынке. Из экспортных стран больше всего денег принесла Россия (около 5 млн долларов). И есть пара приятных достижений. Например, это уже пятый фильм Шьямалана, которому удалось получить первую строчку проката. Да, рецензии могли быть лучше (35% на Rotten Tomatoes против 76% у «Сплита»), как и оценка зрителей на CinemaScore (B). Но все же мы имеем дело не с просчитанным до миллиметра тентполом, а с авторским кино. Шьямалан самостоятельно продюсировал фильм на собственной студии, так что имел полную свободу действий и дал себе право на ошибку. Как видно, пусть художественный результат может показаться не очень убедительным, с коммерческой точки зрения режиссер не остался в проигрыше.

2. (2-я неделя) «1+1: Голливудская история», 15,7 млн долларов (-23%), 3320 кинотеатров (+240)

Неожиданный победитель прошлой недели хорошо держался и в эти выходные. Немного добавив кинотеатров после успеха на старте, голливудский «1+1» потерял всего 23% сборов. Ремейк французского суперхита о дружбе белого миллиардера и черного уголовника приближается к отметке в 50 млн долларов и точно превысит прогноз в 66 миллионов, который ему выдавали.

3. (1-я неделя) «Драконий жемчуг супер: Броли», 10,6 млн долларов, 1233 кинотеатра

Голливудские аналитики в замешательстве: в первую пятерку американского бокс-офиса ворвалось произведение с названием, которое выглядит случайным набором слов. Многие знают о существовании франшизы «Драконий жемчуг» (в десятке самых прибыльных в мире), но на Западе она, казалось бы, остается все же нишевым явлением для фанатов японской поп-культуры. Как выяснилось, их количество не стоит недооценивать. Двадцатое (!) полнометражное аниме в фантастической вселенной авторства Акиры Ториямы идет в США широким экраном и прекрасно себя чувствует. Прокатная компания FUNimation пока не опубликовала свои данные, так что 10,6 млн долларов — это очень приблизительная оценка сторонних источников. Подсчеты затрудняются тем, что «Драконий жемчуг» потерял много экранов прямо посреди недели. Мультфильм вышел в среду, но даже после сильного дебюта многие кинотеатры отказались от него в пользу «Стекла». Когда мы узнаем точные цифры, может оказаться, что «Жемчуг» все же уступил третье место «Аквамену», но даже если так, его появление в топе — это все равно аномалия.

4. (5-я неделя) «Аквамен», 10,3 млн долларов (-40,5%), 3475 кинотеатров (-388) Водная жизнь с Джейсоном Момоа продолжается. После того как на прошлой неделе мировые сборы ушли за миллиард, взята новая планка — 300 миллионов на американском рынке. Что касается мировых сборов, то от рекордсмена вселенной DC («Темный рыцарь: Возрождение легенды») морского царя отделяет всего 21 миллион.

5. (6-я неделя) «Человек-паук: Через вселенные», 7,25 млн долларов (-19,8%), 2712 кинотеатров (-317)

Анимационный Спайдермен держится на высоте. По сравнению с прошлой неделей он потерял меньше сборов, чем любой другой фильм первой десятки. К концу понедельника его общий результат должен достичь 160 миллионов.

6. (2-я неделя) «Путь домой», 7,1 млн долларов (-36,8%), 3090 кинотеатров Фильм про собаку с голосом Брайс Даллас Ховард не так тронул публику, как того хотелось бы компании Sony. Старт на прошлой неделе был неудачным, но в студии продолжали надеяться, что по случаю дополнительного выходного родители поведут школьников в кинотеатры. Нельзя сказать, что эти мечты осуществились. В свои вторые выходные «Путь домой» потерял среднестатистические тридцать с лишним процентов сборов.

7. (3-я неделя) «Клаустрофобы», 5,3 млн долларов (-40,9%), 2709 кинотеатров (-8)

Фильм ужасов об игре на выживание перепрыгивает ступеньки вниз: сначала было неожиданное второе место, потом пятое, теперь вот седьмое. Ничего удивительного: «Клаустрофобов» не назовешь фильмом-событием, и в первую неделю на него пошли как на единственный хоррор в репертуаре. Быстрое падение — типичная судьба для малобюджетного кино в этом жанре. Общий результат уже достиг 40 миллионов при бюджете в 9, так что фильм свое уже заработал.

8. (5-я неделя) «Мэри Поппинс возвращается», 5,2 млн долларов (-31,5%), 2810 кинотеатров (-837) Как и ожидалось, на этой неделе ветер перемен вынес «Мэри Поппинс» на пятое место в рейтинге самых кассовых мюзиклов в истории. Десятку за уик-энд она покинет с песней.

9. (5-я неделя) «Бамблби», 4,7 млн долларов (-35,4%), 2711 кинотеатров (-592)

Вместе с «Мэри Поппинс» добирает свое еще один засидевшийся в десятке рождественский релиз. У фильма из вселенной «Трансформеров» сейчас 116 миллионов заработка в США и Канаде и еще почти 300 миллионов за рубежом.