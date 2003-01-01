Объявлены номинанты премии «Золотая малина-2019»

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Ежегодно, за сутки до объявления номинантов на премию «Оскар», «Золотая малина» объявляет свой список «худших из худших». Голосуют за награду 900 человек, причем членство в этом клубе можно спокойно приобрести за определенную плату. Фанаты премии смогут проголосовать на нескольких сайтах, в том числе и на Rotten Tomatoes.

В этом году среди номинантов нет точного лидера. Первое место разделили «Кодекс Готти», «Игрушки для взрослых», «Холмс & Ватсон» и политическая поделка «Смерть нации», получившие по шесть номинаций каждый.

В этом году список номинантов выглядит так:

Худший фильм

«Винчестер. Дом, который построили призраки»
«Игрушки для взрослых»
«Кодекс Готти»
«Робин Гуд: Начало»
«Холмс & Ватсон»

Худшая актриса

Аманда Сайфред — «Клакер»
Дженнифер Гарнер — «Багровая мята»
Мелисса МакКарти — «Игрушки для взрослых» и «Душа компании»
Хелен Миррен — «Винчестер. Дом, который построили призраки»
Эмбер Хёрд — «Лондонские поля»

«Лондонские поля»«Лондонские поля»

Худший актер

Брюс Уиллис — «Жажда смерти»
Джон Траволта — «Кодекс Готти»
Джонни Депп — «Шерлок Гномс» (озвучка)
Дональд Трамп — «Смерть нации» и «Фаренгейт 9/11» (играет сам себя)
Уилл Феррел — «Холмс & Ватсон»

Худший актер второго плана

Джастис Смит — «Мир Юрского периода 2»
Джейми Фокс — «Робин Гуд: Начало»
Джон Си Райли — «Холмс & Ватсон»
Джоэл МакХэйл — «Игрушки для взрослых»
Лудакрис — «Псы под прикрытием» (озвучка)

«Холмс & Ватсон»«Холмс & Ватсон»

Худшая актриса второго плана

Джаз Синклер — «Слендермен»
Келли Престон — «Кодекс Готти»
Келлиэнн Конуэй — «Фаренгейт 11/9» (играет саму себя)
Марша Гей Харден — «Пятьдесят оттенков свободы»
Мелания Трамп — «Фаренгейт 11/9» (играет саму себя)

Худший экранный дуэт

Джонни Депп и его быстро угасающая карьера — «Шерлок Гномс»
Дональд Трамп и его нескончаемая мелочность — «Смерть нации» и «Фаренгейт 11/9»
Келли Престон и Джон Траволта (рецензии на уровне фильма «Поле битвы: Земля») — «Кодекс Готти»
Любое сочетание кукол и актеров (особенно в жуктоватых сценах секса) — «Игрушки для взрослых»
Уилл Феррел и Джон Си Райли (портящие двух любимых героев литературы) — «Холмс & Ватсон»

«Игрушки для взрослых»«Игрушки для взрослых»

Худший ремейк, сиквел или подделка

«Жажда смерти»
«Мег: Монстр глубины» (подделка под «Челюсти»)
«Робин Гуд: Начало»
«Смерть нации» (ремейк «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии»)
«Холмс & Ватсон»

Худший режиссер

Брайан Хенсон — «Игрушки для взрослых»
Джеймс Фоули — «Пятьдесят оттенков свободы»
Кевин Коннолли — «Кодекс Готти»
Майкл и Питер Спириг — «Винчестер. Дом, который построили призраки»
Этан Коэн — «Холмс & Ватсон»

Худший сценарий

«Винчестер. Дом, который построили призраки»
«Игрушки для взрослых»
«Кодекс Готти»
«Пятьедесят оттенков свободы»
«Смерть нации»

«Смерть нации»«Смерть нации»

39-я церемония вручения премии «Золотая малина» пройдет 23 февраля.

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