Объявлены номинанты премии «Золотая малина-2019»

Ежегодно, за сутки до объявления номинантов на премию «Оскар», «Золотая малина» объявляет свой список «худших из худших». Голосуют за награду 900 человек, причем членство в этом клубе можно спокойно приобрести за определенную плату. Фанаты премии смогут проголосовать на нескольких сайтах, в том числе и на Rotten Tomatoes.

В этом году среди номинантов нет точного лидера. Первое место разделили «Кодекс Готти», «Игрушки для взрослых», «Холмс & Ватсон» и политическая поделка «Смерть нации», получившие по шесть номинаций каждый.

В этом году список номинантов выглядит так:

Худший фильм

«Винчестер. Дом, который построили призраки»

«Игрушки для взрослых»

«Кодекс Готти»

«Робин Гуд: Начало»

«Холмс & Ватсон»

Худшая актриса

Аманда Сайфред — «Клакер»

Дженнифер Гарнер — «Багровая мята»

Мелисса МакКарти — «Игрушки для взрослых» и «Душа компании»

Хелен Миррен — «Винчестер. Дом, который построили призраки»

Эмбер Хёрд — «Лондонские поля»