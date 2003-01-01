Продюсер «Богемской рапсодии» рассказал об уходе Сингера с поста режиссера

Во время встречи номинантов продюсерской гильдии, прошедшей перед церемонией, продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг подтвердил причины ухода Брайана Сингера с поста режиссера байопика. По словам Кинга, режиссер не смог закончить фильм из-за болезни матери.
«Получилось довольно неудачно. Оставалось 16—17 дней съемок, и у Брайана Сингера возникла проблема: его мать сильно заболела, а он из тех людей, кому требуется на все 100% погрузиться в работу, — говорит Кинг. — Он просто сказал, что ему нужно сделать перерыв в съемках и разобраться со всем, что происходит в его жизни. А студия хотела закончить картину. Моя задача, разумеется, любой ценой спасти проект, и именно это я и сделал».
О проблемах на съемочной площадке «Богемской рапсодии» стало известно в начале декабря 2017 года. Сперва студия приостановила работу над картиной, а через несколько дней приняла решение убрать Сингера с поста режиссера. Основная причина — его систематическое отсутствие на съемочной площадке, начавшееся еще во время работы над франшизой «Люди Икс». Кроме этого, назрел конфликт между постановщиком и Рами Малеком, исполнителем главной роли.
В итоге ленту закончил Декстер Флетчер, но в титрах сохранилось имя Брайана Сингера. На 76-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» лента о группе Queen одержала победу в категории «Лучшая драма», а Малек получил приз за лучшую мужскую роль. Имя Сингера со сцены никто не произнес, что не помешало режиссеру поздравить себя и коллег с победой.
Кинг, в свою очередь, считает, что главной движущей силой «Богемской рапсодии» стал Малек, пока они изо всех сил старались закончить картину. Он также раскрыл, что Малек — единственный, кто был официально подписан на роль Фредди Меркьюри.
«Было много разговоров, кто сыграет Фредди Меркьюри, но никто не был подписан, никто не был закреплен за ролью, пока не появился Рами Малек, — говорит продюсер. — Просто разговоры. Было несколько актеров, которые хотели сыграть Фредди».
20 января главный приз продюсерской гильдии достался «Зеленой книге», что моментально сделано ее одним из главных претендентов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Эксперты, однако, полагают, что у «Богемской рапсодии» все еще есть хорошие шансы на победу в нескольких номинациях.
Источник: Variety
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