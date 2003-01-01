Продюсер «Богемской рапсодии» рассказал об уходе Сингера с поста режиссера

Во время встречи номинантов продюсерской гильдии, прошедшей перед церемонией, продюсер «Богемской рапсодии» Грэм Кинг подтвердил причины ухода Брайана Сингера с поста режиссера байопика. По словам Кинга, режиссер не смог закончить фильм из-за болезни матери.

«Получилось довольно неудачно. Оставалось 16—17 дней съемок, и у Брайана Сингера возникла проблема: его мать сильно заболела, а он из тех людей, кому требуется на все 100% погрузиться в работу, — говорит Кинг. — Он просто сказал, что ему нужно сделать перерыв в съемках и разобраться со всем, что происходит в его жизни. А студия хотела закончить картину. Моя задача, разумеется, любой ценой спасти проект, и именно это я и сделал».

О проблемах на съемочной площадке «Богемской рапсодии» стало известно в начале декабря 2017 года. Сперва студия приостановила работу над картиной, а через несколько дней приняла решение убрать Сингера с поста режиссера. Основная причина — его систематическое отсутствие на съемочной площадке, начавшееся еще во время работы над франшизой «Люди Икс». Кроме этого, назрел конфликт между постановщиком и Рами Малеком, исполнителем главной роли.

В итоге ленту закончил Декстер Флетчер, но в титрах сохранилось имя Брайана Сингера. На 76-й церемонии вручения премии «Золотой глобус» лента о группе Queen одержала победу в категории «Лучшая драма», а Малек получил приз за лучшую мужскую роль. Имя Сингера со сцены никто не произнес, что не помешало режиссеру поздравить себя и коллег с победой.