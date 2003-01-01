Слух дня: «Новые мутанты» выйдут на стрим-сервисе Hulu

Согласно информации Скотта Бехтеля, ведущего подкаста Merc With A Podcast, Fox планирует в очередной раз сдвинуть релиз фильма «Новые мутанты» Джоша Буна . Картина должна была выйти 1 августа, но теперь в качестве новой даты премьеры рассматривается ноябрь. Более того, студия подумывает вообще миновать кинотеатры и выпустить ленту сразу на стрим-сервисе Hulu.

По словам Бехтеля, студия пытается довести фильм до ума, но на данный момент внутри Fox «Новые мутанты» считаются «нежизнеспособными». Что именно не устраивает продюсеров, Бехтель не уточняет.

Релиз «Новых мутантов» уже несколько раз переносили: изначально фильм должен был выйти 12 апреля 2018-го, после чего новой датой назначили 22 февраля 2019 года. В итоге картина ожидалась в кинотеатрах 1 августа. Тогда источники внутри студии уверяли, что основная причина изменений в графике — нежелательное пересечение разных проектов.

Вместе с постоянными переносами «Новых мутантов» отправили на досъемки. Студия хотела усилить хоррор-составляющую спин-оффа «Людей Икс» и ввести в фильм нового персонажа. Дополнительная работа над картиной должна была стартовать в сентябре, а в результате были бы переделаны почти 50% проекта. Однако пересъемки до сих пор не начались, и Бехтель объясняет задержку проблемами с актерским составом, который требуется собрать на площадке. Аня Тейлор-Джой, в частности, выказала раздражение в связи с необходимостью в очередной раз вернуться к «Новым мутантам».