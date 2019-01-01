Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в сериале «Корона»

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Джиллиан Андерсон («Секретные материалы») присоединилась к актерскому составу исторического сериала Netlfix «Корона». Актриса исполнит роль 71-го премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

Тэтчер — первая женщина в истории страны на посту премьер-министра, а ее премьерство стало самым продолжительным в XX веке (1979–1990 годы). Известная под прозвищем «железная леди», он выступала с резкой критикой руководства Советского Союза и воплотила в жизнь ряд консервативных мер, ставших частью политики так называемого «тэтчеризма».

Созданный Питером Морганом биографический сериал «Корона» рассказывает о жизни и правлении английской королевы Елизаветы II. Каждый сезон сериала охватывает приблизительно 10 лет из жизни Елизаветы. Изначально главную роль в проекте сыграла Клер Фой, а в третьем и четвертом сезонах ее заменила Оливия Колман.

Точная дата премьеры третьего сезона «Короны» не сообщается. Ожидается, что сериал вернется в 2019 году.

Сейчас зрители могут увидеть Джиллиан Андерсон в сериале Netflix «Половое воспитание».

Источник: Deadline

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