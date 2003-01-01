Трейлер 2-го сезона «Американских богов»: Божественная сила

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В давние времена вместе с первыми поселенцами в Америку прибыли и разные боги и духи, которым поклонялись предки путешественников. Эти божества расселились по новом континенту, но со временем оказались забыты, вынужденные существовать среди людей, которым они больше не нужны. Вместо них человечество придумало себе новых богов, но старые боги не намерены сдаваться без боя.

Сериал канала Starz, основанный на одноименном романе Нила Геймана, рассказывает о бывшем заключенном по прозвищу Тень (Рики Уиттл), которого втягивают в мир богов и духов. Он становится помощником загадочного мистера Среды (Иэн МакШейн), который планирует возродить в Америке силу старых божеств и уничтожить новых. И Тень является важной частью его плана.

Производство второго сезона «Американских богов» столкнулось с проблемами. Сперва проект оставили оригинальные шоураннеры Брайан Фуллер и Майкл Грин. На их место пришел Джесси Александр, сценарист «Ганнибала». Замена должна была разрешить конфликт по поводу разросшегося бюджета, но в итоге лишь привела к тому, что производство затянулось и даже было несколько раз приостановлено.

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