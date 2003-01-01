«Зеленая книга» взяла главный приз Гильдии продюсеров

В Лос-Анджелесе прошла 30-я ежегодная церемония вручения премии Гильдии продюсеров. Считается, что награда PGA — главный индикатор «Оскара», поскольку подсчет бюллетеней ведется по преференциальной схеме, как и в киноакадемии. Так, в 2018 году продюсеры отдали предпочтение «Форме воды» Гильермо дель Торо, которая в итоге и удостоилась приза киноакадемии как «Лучший фильм».

Однако предпочтения PGA и киноакадемиков совпадают не всегда. В 2016 году призером Гильдии стала лента Адама МакКея «Игра на понижение», но «Оскар» получил «В центре внимания» Тома МакКарти. В 2017-м PGA отметила премией имени Дэррила Ф. Занука «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла, тогда как приз после небольшой неразберихи с конвертами получила драма Барри Дженкинса «Лунный свет». Ранее похожая история случилась с фильмами «Гравитация» и «12 лет рабства».

В этом году главный приз взяла картина Питера Фаррелли «Зеленая книга», где главные роли исполнили Махершала Али и Вигго Мортенсен. Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» отметили как лучший анимационный проект, а среди сериалов победу одержали «Американцы» и «Удивительная миссис Мейзел».

Почетную премию имени Дэвида О. Селзника из рук Роберта Дауни-мл. получил Кевин Файги, создатель и продюсер киновселенной Marvel.

Победители в основных номинациях распределились так:

Премия им. Дэррила Ф. Занука за продюсирование игрового фильма

«Зеленая книга» — Джим Бёрк, Брайан Хэйес Карри, Питер Фаррелли, Ник Валлелонга, Чарльз Б. Весслер

«Безумно богатые азиаты» — Нина Джейкобсон, Джон Пенотти, Брэд Симпсон

«Богемская рапсодия» — Грэм Кинг

«Власть» — Меган Эллисон, Уилл Феррелл, Деде Гарднер, Адам МакКей

«Звезда родилась» — Брэдли Купер, Билл Гербер, Линетт Хауэлл

«Рома» — Альфонсо Куарон, Габриела Родригес

«Тихое место» — Майкл Бэй, Эндрю Форм, Брэдли Фуллер

«Фаворитка» — Сеси Демпси, Эд Гвини, Ли Магидэй, Йоргос Лантимос

«Черная Пантера» — Кевин Файги

«Черный клановец» — Джейсон Блум, Спайк Ли, Рэймонд Мэнсфилд, Джордан Пил, Шон МакКиттрик

Премия за продюсирование анимационного фильма

«Человек-паук: Через вселенные» — Ави Арад, Фил Лорд, Крис Миллер, Эми Паскаль, Кристина Стейнберг

«Гринч» — Джанет Хили, Кристофер Меледандри

«Остров собак»

«Ральф против интернета» — Кларк Спенсер

«Суперсемейка 2» — Джон Лассетер, Николь Паради Гриндл, Джон Уокер

Премия за продюсирование документального фильма

«Будешь моим соседом?» — Кэрин Капотосто, Николас Ма, Морган Невилл

«Далеко в Окаванго» — Нейл Гелинас

«Свободный подъем в одиночку» — Джимми Чин, Шеннон Дилл, Ивэн Хэйес

«Стена рассвета» — Джош Лоуелл, Филипп Мандерла, Питер Мортимер

«Три одинаковых незнакомца» — Бэкки Рид, Грэйс Хьюз-Халлетт

«Хэл» — Кристин Биби, Джонатан Линч, Брайан Морроу

RBG — Джули Коэн, Бетси Уэст

Премия им. Нормана Фелтона за продюсирование драматического сериала

«Американцы», шестой сезон

«Лучше звоните Солу», четвертый сезон

«Озарк», второй сезон

«Рассказ служанки», второй сезон

«Это мы», третий сезон

Премия им. Дэнни Томаса за продюсирование комедийного сериала

«Удивительная миссис Мейзел», второй сезон

«Атланта», второй сезон

«Барри», первый сезон

«Блеск», второй сезон

«В лучшем мире», третий сезон

Премия им. Дэвида Л. Волпера за продюсирование мини-сериала

«Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче»

«Маньяк»

«Острые предметы»

«Побег из тюрьмы Даннемора»

«Романовы»

Премия за продюсирование стриминг- или телефильма

«451 градус по Фаренгейту»

«Восьмое чувство: Вместе до конца»

«Король Лир»

«Мой ужин с Эрве»

«Патерно»

Variety

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