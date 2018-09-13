«Ханна» и другие сериалы «Берлинале-2019»

Берлинский кинофестиваль идет в ногу со временем: уже в пятый раз в его рамках будет организована программа Berlinale Series, посвященная, соответственно, сериалам. В этом году в кинотеатре Zoo Palast покажут семь проектов из Дании, Германии, Великобритании, Франции, Израиля и Швеции: публика увидит по два первых эпизода каждого сериала.
Программа этого фестиваля отражает стремительное развитие сериалов в Европе. По мнению отборщиков, помимо классических мотивов любви, отношений, преступлений и власти, в Berlinale Series 2019 отражены и такие актуальные темы, как побег от реальности, прошлого или будущего, страх любви, известного и неизвестного, а также попытка избежать каких— либо действий в жизни.
«Ханна»
Главной премьерой станет «Ханна» (Великобритания) — телеремейк боевика Джо Райта «Ханна. Совершенное оружие» 2010 года с Сиршей Ронан в главной роли. В сериале от Amazon речь также пойдет о 14-летней девочке, которую вырастили боевой единицей. Отец Ханны Эрик Хеллер (Юэль Киннаман) воспитывал ее в лесу в глухой сторожке и обучил всем навыкам выживания, стрельбе и боевым искусствам. Позже Ханна выясняет, что является результатом генетического эксперимента по выращиванию идеальных солдат, а Эрик — агент ЦРУ в бегах.
На Берлинале сериал представят Юэль Киннаман, Мирей Инос и юная актриса Эсме Крид-Майлс.
«Вновь давным-давно»
«Вновь давным-давно» (Франция) — мини-сериал Гиойма Никлу с Гаспаром Ульелем в главной роли: Венсан получает волшебную коробочку, с помощью которой можно путешествовать в альтернативное прошлое. Венсан использует эту возможность, чтобы спасти свою потерянную любовь. На Берлинале покажут сразу все четыре серии проекта.
«М Убийца»
Австрийский мини-сериал «М Убийца» (Германия) Давида Шалько — интерпретация одноименного классического фильма Фрица Ланга 1931 года о маньяке, который охотится на маленьких девочек. Полиция не может его поймать, и охваченный ужасом Город открывает охоту за преступником. В сериале действие перенесено в Вену, маньяк охотится за детьми, политики используют страх горожан в своих корыстных целях — и не обойдется без зловещего клоуна. В проекте сыграли Удо Кир, Ларс Айдингер, Мориц Бляйбтрой и София Ройз.
«Зыбучий песок»
«Зыбучий песок» Пера-Олава Соренсена — первый оригинальный шведский сериал для Netflix, основанный на одноименной книге Малин Персон Джолито. История разворачивается вокруг массовой стрельбы в одной из элитных шведских школ и Майи, которую обвиняют в этом преступлении. На суде все пытаются понять ее мотивы, найти виноватых – зритель постепенно погружается в мир Майи и понимает, что она прячется не только от реальности, но и от семьи и друзей.
«Восемь дней»
«Восемь дней» (Германия) — мини-сериал о конце света. К Земле приближается астероид, который должен упасть где-то в Европе. По прогнозам — никто не выживет. США пытаются сбить астероид ядерным оружием, но терпят неудачу. На все про все у человечества осталось 8 дней. Перед нами — простая берлинская семья, которая пытается спастись, и зрители вместе с нею будут постоянно задаваться вопросом — а что бы сделал я в этой ситуации?
«Под чужим флагом 2»
Израиль выпускает продолжение сериала «Под чужим флагом», режиссером которого снова выступит Одед Рускин, снявший «Амнезию» со Станой Катик. В первых двух сезонах рассказывали о похищении в Москве министра обороны Ирана и о том, как пятеро обычных израильтян однажды из СМИ узнают, что являются подозреваемыми в этом преступлении. В новом сериале речь пойдет о трех подозреваемых во взрыве нефтепровода между Израилем и Турцией.
«Обман III»
«Обман» — продолжение датского нуарного сериала о коррупции, краже личностей и отмывании денег. В третьем сезоне детектив с загадочным прошлым Мадс Юстесен играет в кошки-мышки с контрол-фриком от преступного мира, а обычный банковский работник, разозлившись, что его постоянно отказываются повысить, решает применить свои навыки в корыстных целях.
69-й международный Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года. Помимо Berlinale Series в его рамках состоится конференция Drama Series Days, где представители индустрии обсудят шоукейсы и новые сериалы, а Netflix проведет круглый стол с участием своей творческой команды.