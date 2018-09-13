«Ханна» и другие сериалы «Берлинале-2019»

Берлинский кинофестиваль идет в ногу со временем: уже в пятый раз в его рамках будет организована программа Berlinale Series, посвященная, соответственно, сериалам. В этом году в кинотеатре Zoo Palast покажут семь проектов из Дании, Германии, Великобритании, Франции, Израиля и Швеции: публика увидит по два первых эпизода каждого сериала. Программа этого фестиваля отражает стремительное развитие сериалов в Европе. По мнению отборщиков, помимо классических мотивов любви, отношений, преступлений и власти, в Berlinale Series 2019 отражены и такие актуальные темы, как побег от реальности, прошлого или будущего, страх любви, известного и неизвестного, а также попытка избежать каких— либо действий в жизни. «Ханна»

Кадр из сериала «Ханна»

Главной премьерой станет «Ханна» (Великобритания) — телеремейк боевика Джо Райта «Ханна. Совершенное оружие» 2010 года с Сиршей Ронан в главной роли. В сериале от Amazon речь также пойдет о 14-летней девочке, которую вырастили боевой единицей. Отец Ханны Эрик Хеллер (Юэль Киннаман) воспитывал ее в лесу в глухой сторожке и обучил всем навыкам выживания, стрельбе и боевым искусствам. Позже Ханна выясняет, что является результатом генетического эксперимента по выращиванию идеальных солдат, а Эрик — агент ЦРУ в бегах. На Берлинале сериал представят Юэль Киннаман, Мирей Инос и юная актриса Эсме Крид-Майлс.

«Вновь давным-давно»

Кадр из сериала «Вновь давным-давно»

«Вновь давным-давно» (Франция) — мини-сериал Гиойма Никлу с Гаспаром Ульелем в главной роли: Венсан получает волшебную коробочку, с помощью которой можно путешествовать в альтернативное прошлое. Венсан использует эту возможность, чтобы спасти свою потерянную любовь. На Берлинале покажут сразу все четыре серии проекта.

«М Убийца»

Кадр из сериала «М Убийца»

«Зыбучий песок»

Кадр из сериала «Зыбучий песок»

«Зыбучий песок» Пера-Олава Соренсена — первый оригинальный шведский сериал для Netflix, основанный на одноименной книге Малин Персон Джолито. История разворачивается вокруг массовой стрельбы в одной из элитных шведских школ и Майи, которую обвиняют в этом преступлении. На суде все пытаются понять ее мотивы, найти виноватых – зритель постепенно погружается в мир Майи и понимает, что она прячется не только от реальности, но и от семьи и друзей.

«Восемь дней»

Кадр из сериала «Восемь дней»

«Восемь дней» (Германия) — мини-сериал о конце света. К Земле приближается астероид, который должен упасть где-то в Европе. По прогнозам — никто не выживет. США пытаются сбить астероид ядерным оружием, но терпят неудачу. На все про все у человечества осталось 8 дней. Перед нами — простая берлинская семья, которая пытается спастись, и зрители вместе с нею будут постоянно задаваться вопросом — а что бы сделал я в этой ситуации?

«Под чужим флагом 2»

Кадр из сериала «Под чужим флагом 2»

Израиль выпускает продолжение сериала «Под чужим флагом», режиссером которого снова выступит Одед Рускин, снявший «Амнезию» со Станой Катик. В первых двух сезонах рассказывали о похищении в Москве министра обороны Ирана и о том, как пятеро обычных израильтян однажды из СМИ узнают, что являются подозреваемыми в этом преступлении. В новом сериале речь пойдет о трех подозреваемых во взрыве нефтепровода между Израилем и Турцией.

«Обман III»

Кадр из сериала «Обман III»

«Обман» — продолжение датского нуарного сериала о коррупции, краже личностей и отмывании денег. В третьем сезоне детектив с загадочным прошлым Мадс Юстесен играет в кошки-мышки с контрол-фриком от преступного мира, а обычный банковский работник, разозлившись, что его постоянно отказываются повысить, решает применить свои навыки в корыстных целях.