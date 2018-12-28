Эпизод «Маши и Медведя» внесли в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» попал в Книгу рекордов Гиннесса. Серия стала самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube: в общей сложности она набрала 3,4 миллиарда показов.

«Маша плюс каша» — единственный анимационный ролик, попавший в пятерку самых просматриваемых среди всего имеющегося на YouTube видеоконтента.

Мультсериал «Маша и Медведь» стартовал в 2009 году. Главная героиня — активная девочка, которая никогда не сидит на месте и считает, что весь мир создан для нее одной. Она постоянно находит, чем себя занять и развлечь, даже если всем остальным хочется тишины и покоя.

Проект стал чрезвычайно популярным и был переведен на 36 языков. В общей сложности у всех эпизодов сериала на YouTube сейчас более 42 млрд просмотров.

РИА Новости