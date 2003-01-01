Билл Скарсгард поразил Джеймса МакЭвоя на съемках «Оно 2»

Джеймс МакЭвой принял участие в записи передачи «Доброе утро, Америка», где рассказал о работе над сиквелом хоррора «Оно». Актер признался, что больше всего на съемочной площадке его поразил Билл Скарсгард в образе клоуна Пеннивайза.

«Он великолепный, — говорит МакЭвой. — Потрясающий. Отличный парень, но мне от него было не по себе. Помню, мы как-то стояли — весь актерский состав, все взрослые люди, все снимались в странных проектах. И мы смотрим друг на друга такие: „Мне здесь не нравится. Не хочу сегодня быть актером“».

«Все так и есть, он реально выбил меня из колеи, — добавил актер. — Я еще ребенком клоунов не любил».

Экранизация одноименного бестселлера Стивена Кинга «Оно» рассказывает о группе молодых ребят, живущих в небольшом городке Дерри. В канализации под городом обитает древний демон, который в образе танцующего клоуна Пеннивайза похищает детей, чтобы подпитываться их страхом.

В сиквеле повзрослевшие герои возвращаются в родной город спустя 27 лет, чтобы вновь встретиться лицом к лицу с клоуном. Актеры оригинального фильма появятся во втором фильме во флешбэках.

Взрослых членов «Клуба неудачников», кроме МакЭвоя, сыграли Билл Хейдер, Джессика Честейн, Джеймс Рэнсон, Джей Райан, Айзая Мустафа и Энди Бин.

За постановку «Оно 2» отвечает Андрес Мускетти, режиссер первого фильма. Сценарий адаптации написал Гари Доберман.

BloodyDisgusting