Трейлеры недели: Черная Земля, вдова и код «Красный»

«А теперь — апокалипсис», первый сезон

Лос-Анджелес, где живут Улисс и его друзья, пытаясь добиться славы, секса и любви. Они заняты неустанными поисками себя, исследованием творчества и собственной сексуальности. Но в безумном водовороте жизни Улисс начинает подозревать, что мир вокруг — часть таинственного и жуткого заговора. Или ему просто пора завязывать с травкой. Сериал спродюсировал Стивен Содерберг, а разработал его Грегг Араки, режиссер «Ривердэйла» и «13 причин почему».

«Берлин, я тебя люблю»

Фильм-антология, действие которого развивается в Берлине. Несколько режиссеров сняли разного рода истории о любви в немецкой столице. Ранее такие антологии снимали о Париже и Нью-Йорке.

«Быстрый цвет»

Суперспособности незаметно пробрались в независимый кинематограф. Картина расскажет о женщине, чьи необычные способности очень интересуют загадочных людей с оружием и в костюмах. Всю жизнь она спасалась в бегах, никогда надолго не задерживаясь на одном месте, но теперь вынуждена вернуться в родной дом.

«Вдова», первый сезон

Муж Кейт Бекинсейл погиб в результате авиакатастрофы. Ну, или так все считают, ведь его тела среди погибших не обнаружилось. Постепенно она понимает, что все гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд, и отправляется в опасное путешествие на поиски пропавшего супруга.

«Восход Черной Земли», первый сезон

Кейт Эшби была спасена, будучи ребенком, во время геноцида в Руанде. Ее удочерила Ева Эшби, британский прокурор по международному уголовному праву, в результате чего Кейт выросла и стала следователем. Именно так она натыкается на дело, в котором фигурирует лидер африканского ополчения, способный пролить свет на события тех лет.

«Голем: Начало»

Участник основных жанровых фестивалей, получивший неплохие отзывы критиков, хоррор о еврейской мифологии. Литва, 1673 год. Селянка Ханна уже семь лет скорбит об умершем сыне и находит утешение в изучении священных еврейских писаний. Когда ее деревне начинает угрожать опасность вторжения, Ханна решает провести магический ритуал и создает чудовище — голема. Последствия этого неоднозначного поступка коснутся всех местных жителей. Фильм ожидается в российском прокате с 21 марта.

«Код „Красный“»

Проект основан на истории реальной русской шпионки, которую в 2000 году арестовали по обвинениям в шпионаже в пользу Советского Союза. Все началось в 1983 году, когда, будучи еще студенткой Кембриджского университета, она влюбилась в молодого коммуниста. Он рассказал ей, что мир находится на грани Третьей мировой войны и только она может всех спасти.

«Лесок»

Драма о тяжелой жизни в американской глубинке, где одной из героинь приходится торговать наркотиками, чтобы спасти сестру. Фильм вполне мог бы затеряться среди похожих проектов, но здесь главные роли играют Тесса Томпсон и Лили Джеймс, что автоматически делает его чрезвычайно любопытным.

«Любовницы»

Комедия о трех обманутых мужчинами девушках, которые выходят на тропу войны и мстят своим женатым обидчикам. Женская солидарность приводит к созданию успешной компании, которая готова проучить всех провинившихся мужчин, а таких сотни и тысячи.

«Не вместе»

«Паддлтон»

Два друга отправляются в путешествие, после того как один из них узнает, что у него неизлечимый рак. Если раньше приятелей связывала только игра Паддлтон, в которую они играли все свободное время, то теперь их эмоциональная связь укрепилась и стала глубже от осознания того, как внезапно смертен человек.

«Птица высокого полета»

Свежий проект Содерберга, вновь снятый на мобильный телефон. На тот раз режиссер взялся за мир профессионального баскетбола и поместил в центр истории спортивного агента, который втягивает молодую звезду спорта в прибыльную, но чрезвычайно опасную авантюру.

«Рыцарь теней: Между инь и ян»

Потенциальный кассовый хит в популярном китайском жанре комедийного фэнтези. Джеки Чан играет писателя и охотника на демонов, которому приходится расследовать исчезновение ребенка и вторжение чудовищ из параллельного измерения. Картина выходит в Китае в большие выходные, когда в прокат выпускают самые большие надежды продюсеров — на Китайский Новый год.

«Сваха»

Не комедия о сватовстве, как можно решить по названию, а детектив о потустороннем зле. Сваха́ — индуистская богиня, с которой связана некая религиозная организация, чью деятельность расследует протестантский священник. Популярная и в нынешних мистических дорамах фирменная корейская жуть на грани христианских верований и сельского шаманизма отсылает в первую очередь к киноленте «Вопль» — одному из самых страшных хорроров современности.

«Чумовая семейка: Зомби на продажу»

В среднестатистической провинциальной глуши живет на первый взгляд обычная семья. Они держат заправку, периодически ругаются по поводу ведения бизнеса, а пожилой глава семейства и вовсе хочет бросить все и уехать жить на Гавайи. Но далеко идущие планы приходится отложить и решать насущные проблемы: на деревню обрушивается эпидемия ходячих мертвецов, и дедулю кусает зомби. Немного полежав в горячечном поту, дед приходит в себя сильно помолодевшим. Семейство решает извлечь из подвернувшейся возможности выгоду и начинает продавать молодящий укус пойманного зомби.