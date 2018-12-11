Сериал «Половое воспитание» посмотрели 40 млн пользователей Netflix

Netflix раскрыл показатели по просмотрам для нескольких проектов. Так, согласно данным стрим-сервиса, сериал «Половое воспитание» с момента релиза просмотрели более 40 миллионов семей, использующих Netflix. Столько же привлек и триллер «Ты».

Испанскую подростковую драму «Элита» начали смотреть в 20 миллионах домов. «Телохранитель», «Малышка» и «Защитник» привлекли внимание 10 миллионов семей. Триллер Сюзанны Бир «Птичий короб», установивший в конце 2018-го рекорд по просмотрам за первую неделю, также продолжил расти: по последним данным, фильм просмотрели с 80 миллионов аккаунтов.

Стоит отметить, что Netflix использует необычную систему для подсчета просмотров. Один просмотр учитывается, если хотя бы один эпизод сериала (или целого фильма) был просмотрен на 70%. Так что данные Netflix можно считать как минимум примерными. Также же не уточняется, какой процент пользователей сервиса досматривает сериалы и фильмы до конца.

Netflix тщательно скрывает данные по просмотрам. Даже компания Nielsen, специализирующаяся на маркетинговых измерениях, не может предоставить точные показатели. Например, после выхода второго сезона «Очень странных дел» они постановили, что в первые три дня сериал посмотрели в среднем 8,8 миллиона человек. Стрим-сервис, в свою очередь, считает эти данные неверными, так как Nielsen не учитывает просмотры на всех устройствах и за пределами Штатов.

Глава Netflix Рид Хастингс также отметил, что за последние три месяца 2018 года доход компании вырос на 27% и составил 4,19 млрд долларов. При этом количество подписчиков выросло на 26%, или 8,8 новых пользователя. На территории Штатов прибавилось лишь 1,53 пользователя, зато популярность сервиса за их пределами продолжает расти — 7,31 новых подписчиков со всего мира.

В общей сложности у Netflix теперь 139 миллионов подписчиков, но аналитики компании считают, что в ближайшие три месяца эта цифра вырастет еще на 8,9 миллиона. И это несмотря на возросший ценник.

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