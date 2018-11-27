Энди Серкис спел «Bohemian Rhapsody» в образе премьер-министра Терезы Мэй

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Энди Серкис опять спародировал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, вновь представив политика похожей на Голлума. На этот раз актер исполнил в этом образе песню группы Queen «Bohemian Rhapsody», изменив текст композиции, чтобы высмеять сторонников Brexit.

В ролике показан бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон, стоявший у истоков движения по выходу Великобритании из Европейского союза, а также Борис Джонсон и Майкл Гоув, которые использовали Brexit для продвижения собственных политических карьер. Но основной целью видео остается Мэй.

Финальные строки практически в точности копируют оригинал: «Никто не важен. Всякому ясно: никто не важен для меня».

6 июня зрители смогут увидеть Серкиса в комедии «Фларски».

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