Фильм об авторе «Властелина колец» выйдет 10 мая

Fox Searchlight выбрала дату релиза для картины «Толкин». Премьера биографической ленты о жизни писателя Дж. Р. Р. Толкина, автора «Хоббита» и «Властелина колец», состоится 10 мая. Доме Карукоски поставил фильм по сценарию Дэвида Глисона и Стивена Бересфорда.

Картина рассказывает о том, как молодой писатель, будучи изгоем во время обучения, находит дружбу, любовь и вдохновение. Фильм затронет участие Толкина в Первой мировой — он служил в британских войсках с 1916-го по 1920-й. В 1937 году был опубликован «Хоббит». С 1937-го по 1949-й Толкин писал «Властелина колец». Изначально предполагалось, что это будет продолжение «Хоббита». В итоге трилогия о похождениях Фродо стала одним из главных мировых бестселлеров. На сегодняшний день продано свыше 150 млн экземпляров.

Николас Холт исполнил в фильме роль Толкина, а Лили Коллинз появится на экране в образе его жены, Эдит.

Fox Searchlight и кинокомпания Chernin Entertainment разрабатывали проект с 2013 года. Параллельно в работе находился фильм «Средиземье», который должен был сосредоточиться на отношениях Толкина и Эдит, однако его так и не удалось запустить в производство, и он исчез с радаров.

THR