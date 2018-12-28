«Черное зеркало: Брандашмыг»: Какие хлопья зрители выбирали чаще всего?

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Один из самых первых вопросов, который создатели «Брандашмыга» задают зрителю: какой завтрак будет есть герой Финна Уайтхеда? На выбор предлагаются хлопья Frosties и Sugar Puffs. Интерактивная основа проекта позволила Netflix выяснить, какой ответ выбирали чаще всего. С огромным отрывом в 73% победили Frosties.

«Подобного уровня прозрачности данных мы не наблюдали ни в одном из наших проектов», — заметил с улыбкой Тед Сарандос, глава отдела по производству контента.

«Брандашмыг» — интерактивный фильм, действие которого развивается в 1980-е во вселенной сериала «Черное зеркало». Главный герой — молодой программист, который пытается сделать игру на основе книги в жанре «выбери свое приключение». Зритель может влиять на сюжет, выбирая один из двух предлагаемых вариантов развития. В общей сложности для проекта было отснято более пяти часов материала, а комбинаций ответов насчитывается порядка 1 триллиона.

Подробнее о «Брандашмыге» КиноПоиск рассказывал здесь.

Сарандос признался, что интерактивная составляющая «Брандашмыга» заинтересовала некоторых кинематографистов, многие из которых не против попробовать рассказать историю в похожем ключе.

«Нам кажется, что интерактивность подходит для самых разных вариантов повествования, — заключил Сарандос. — И лучшие рассказчики в мире готовы с ней поработать».

При этом руководство Netflix до сих пор не уверено, что именно привлекло зрителя к «Брандашмыгу» — относительная новизна концепта или популярность «Черного зеркала»?

Пятый сезона «Черного зеркала» ожидается в 2019 году.

Deadline

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