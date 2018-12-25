Кевин Харт снимется в экранизации «Монополии»

Кевин Харт исполнит главную роль в проекте Lionsgate и Hasbro «Монополия» — экранизации одноименной настольной игры. Тим Стори, работавший с Хартом над комедией «Совместная поездка» и несколькими стендапами актера, займет режиссерское кресло картины.

У проекта пока нет сценариста или точной даты релиза. Возможный сюжет также не раскрывается.

Hasbro уже много лет пытается экранизировать «Монополию». В 2008 году, после успеха «Трансформеров», Hasbro заключила шестилетний договор с Universal на производство семи фильмов по своим игрушкам, включая «Доску Уиджи», «Стретча Армстронга» и «Улику». На данный момент на большой экран удалось перенести только «Уиджи».

«Монополия» — одна из самых распространенных и известных настольных игр в истории. По подсчетам Hasbro, в 114 странах в нее играет более 1 миллиарда человек. Игра построена вокруг торговли недвижимостью: игроки кидают кубики, перемещаются по полю и скупают в собственность улицы и здания. Чарльз Дэрроу, создатель «Монополии», хотел с помощью своей игры показать все ужасы капитализма, но в итоге она стала его настоящим воплощением.

В свое время к экранизации «Монополии» присматривался Ридли Скотт, а сценарий проекта успел написать Эндрю Никкол («Шоу Трумана»). Однако запустить картину в производство не удалось, даже когда Скотт взял на себя роль продюсера.

В 2019 году Кевин Харт появится на большом экране в мультфильме «Тайная жизнь домашних животных 2» и в фильме «Джуманджи 2».

Deadline