«Власть» и новый фильм Чжана Имоу вошли в программу «Берлинале-2019»

Берлинский кинофестиваль объявил финальную программу фильмов, которые будут показаны в рамках смотра. Всего в программу фестиваля войдут 23 проекта, 17 из которых поборются за «Золотого медведя». Вне основного конкурса в Берлине пройдет немецкая премьера картины Адама МакКея «Власть», которая рассказывает о карьере политика Дика Чейни.

Россию на фестивале представит режиссерский дебют Александра Горчилина «Кислота», победивший на фестивале «Кинотавр» этим летом — картину покажут в параллельном конкурсе «Панорама». Также в программе «Форум» состоится мировая премьера картины «Мальчик русский» режиссера и сценариста Александра Золотухина.

В основном конкурсе (Competition) будут показаны фильм Чжана Имоу «Одна жизнь», «Синонимы» Надава Лапида, «С Божьей милостью» Франсуа Озона, «Гарет Джонс» Агнешки Холланд и документальная лента Аньес Варды о самой себе. Фильмом открытия конкурсной программы станет новая картина Лоне Шерфиг «Доброта незнакомцев».

Полный список Competition выглядит так:

«Земля под моими ногами», режиссер Мари Крютцер;

«Прощай, мой сын», режиссер Ван Сяошуай;

«Элиса и Марчела», режиссер Изабель Койшет;

«Золотая перчатка», режиссер Фатих Акин;

«Бог существует, ее имя Петруния», режиссер Теона Стругар Митевска;

«С Божьей помощью», режиссер Франсуа Озон;

«Я была дома, но», режиссер Ангела Шанелек;

«Гарет Джонс», режиссер Агнешка Холланд;

«Ондог», режиссер Ван Цюйанань;

«Пираньи», режиссер Клаудио Джованнези;

«Антология города-призрака», режиссер Дени Коте;

«Крушители системы», режиссер Нора Финшелдт;

«Угоняя лошадей», режиссер Ханс Петтер Муланд;

«Прощание с ночью», режиссер Андре Тешине (вне конкурса);

Amazing Grace, режиссер Алан Эллиот;

«Одна жизнь», режиссер Чжан Имоу;

«Сестры», режиссер Эмин Элпер;

«Маригелла», режиссер Вагнер Маура;

«Оперативник», режиссер Юваль Адлер;

«Аньес о Варда», режиссер Аньес Варда;

«Власть», режиссер Адам МакКей (вне конкурса);

В специальную программу (Berlinale Special) попали режиссерский дебют Чиветеля Эджиофора «Мальчик, который обуздал ветер», мини-сериал «Брехт» Генриха Брелёра и документальный фильм Жан-Мишеля Веше «Питр Линдберг — Женские истории». Фильмом открытия станет индийская лента «Фотограф» Ритеша Батры.

Полный список Berlinale Special выглядит так:

«Мальчик, который обуздал ветер», режиссер Чиветель Эджиофор;

«Питер Линдберг — Женские истории», режиссер Жан-Мишель Веше;

Gully Boy, режиссер Зоя Ахтар;

«Брехт», режиссер Генрих Брелёр;

«Уотергейт», режиссер Чарльз Фергюссон;

«Антропоцен: Эпоха людей», режиссеры Дженнифер Бейчуэл, Эдвард Бертински и Ник де Пенсьер;

«Бывало и хуже — Марио Адорф», режиссер Доминик Вессели;

«Север», режиссер Грегори Нава;

«Дети в центре внимания», режиссер Алице Агнескирхнер;

«Та, которой вы верите», режиссер Сэфи Неббу;

«Живешь лишь раз — Die Toten Hosen on Tour», режиссер Кордула Каблиц-Пост;

69-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 7 по 17 февраля 2019 года. Жюри основного конкурса возглавит французская актриса Жюльет Бинош.