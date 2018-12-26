Маколей Калкин рассказал о дружбе с Майклом Джексоном

Маколей Калкин принял участие в записи подкаста Inside Of You, где ведущий Майкл Розенбаум спросил о дружбе молодого актера с легендой поп-музыки Майклом Джексоном. После успеха комедии «Один дома» Калкин оказался на пике популярности, но не знал, как лучше всего справиться с навалившейся славой. Именно тогда между двумя звездами зародилась дружба. Со стороны их отношения казались странными (между ними было 22 года разница), но Калкин признался, что Джексон просто нашел в нем родственную душу.

«Он связался со мной, потому что тогда вокруг меня много всего происходило, он узнал в этой ситуации себя, — говорит Калкин. — В смысле в итоге очень легко говорить, что это было странно или типа того, но это не так, потому что все было довольно логично. В конечном итоге мы были друзьями. Эти отношения люди подвергают сомнению, ведь он был самым знаменитым человеком в мире».

В последующие годы люди начали подозрительно относиться к дружбе Калкина и Джексона из-за судебного разбирательства, когда певца обвинили в растлении маленького мальчика. Джексона признали невиновным, но информация осела в публичном сознании. Все это совершенно не смущает Калкина, который считает, что им удалось подружиться из-за его равнодушного отношения к знаменитостям.