Ушел из жизни последний фронтовой оператор Борис Соколов

17 января на 99-м году жизни скончался фронтовой кинооператор Борис Соколов. Он был одним из тех, кто снимал подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии и Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года. Отснятые им кадры фронтовой кинохроники вошли в документальные фильмы «Знамя победы над Берлином водружено», «Берлин», «Разгром Японии» и другие. Кадры с гильотиной в гестаповской камере пыток, сделанные Борисом Соколовым, в 1962 году включил в свой фильм «Иваново детство» режиссер Андрей Тарковский.

Как сообщил ТАСС зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев, прощание с Борисом Соколовым пройдет 21 января в Доме кинематографистов. Похоронят оператора Победы на Ваганьковском кладбище.

Борис Соколов родился 13 февраля 1920 года в Петрограде. В 1941 году окончил в Москве операторский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В сентябре этого года вместе с сотрудниками Центральной студии кинохроники (c 1944 года - Центральная студия документальных фильмов, ЦСДФ), где проходил преддипломную практику, был эвакуирован в Казахстан. Там Соколов в течение трех лет занимался съемками тыловой кинохроники. В сентябре 1944 года он вернулся в Москву на Центральную студию кинохроники, где стал кинооператором цеха фронтовых групп. В октябре того же года Борис Александрович был направлен во фронтовую киногруппу 1-го Белорусского фронта. Он снимал на камеру ход Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательных операций, а также наступательной операции по ликвидации Кюстринского выступа.

После войны Борис Соколов был оператором на Центральной студии документальных фильмов, работал на Литовской студии художественных и хроникально-документальных фильмов в Вильнюсе и на киностудии «Мосфильм».

Жизни и деятельности Бориса Соколова посвящен документальный фильм «Из жизни кадра не выбросить» (режиссеры Игорь Мордмиллович и Александр Сокин, 2010).

ТАСС