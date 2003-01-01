Трейлер «Джона Уика 3»: Баба-яга экскомьюникадо

В 2014 году «Джон Уик» представлял собой любопытный боевик о бывшем киллере, мстящем за убитую собаку. Но интересный мир и тщательно поставленные перестрелки привели к тому, что на свет родилась одна из самых популярных современных экшен-франшиз. Теперь это история захватывающего мира профессиональных убийц, наделенного собственной историей и мифологией. И в центре оказался герой Киану Ривза — киллер по прозвищу Баба-яга.
Дублированный трейлер:
Оригинальный трейлер:
Постер:
В третьем фильме Уик спасается бегством по двум причинам: за его голову назначили награду в 14 млн долларов, и он нарушил главное правило для всех убийц — никого не убивать на территории отеля «Континенталь». Уинстон дал Джону час форы, но теперь за ним начинается охота, ведь каждый желает прославиться и убить легендарного киллера.
В съемках картины принимают участие Анжелика Хьюстон, Холли Берри, Азия Диллон, Марк Дакаскос, Джейсон Манцукас, Руби Роуз, Коммон, Джон Легуизамо и Хироюки Санада.