Трейлер «Джона Уика 3»: Баба-яга экскомьюникадо

В 2014 году «Джон Уик» представлял собой любопытный боевик о бывшем киллере, мстящем за убитую собаку. Но интересный мир и тщательно поставленные перестрелки привели к тому, что на свет родилась одна из самых популярных современных экшен-франшиз. Теперь это история захватывающего мира профессиональных убийц, наделенного собственной историей и мифологией. И в центре оказался герой Киану Ривза — киллер по прозвищу Баба-яга.

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