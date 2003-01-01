Супергеройский костюм Шазама обошелся студии в 1 млн долларов

В интервью TotalFilm художник-постановщик Леа Батлер рассказала о работе над экранизацией комиксов «Шазам!». По ее словам, для проекта было создано 10 красных супергеройских костюмов, при этом стоимость каждого составила в районе 1 млн долларов. Высокую цену Батлер объяснила сложностью производства.

Дизайн костюма разработан таким образом, чтобы подчеркнуть мускулатуру Закари Ливая, исполнителя роли Шазама, но не заменить ее. Актер прошел тяжелый курс тренировок и диет, прежде чем смог набрать необходимую массу. Художники все это время делали костюмы. На производство одного экземпляра уходило по 16 недель.

Дополнительно стоимость подняла электроника, скрытая внутри. Режиссер Дэвид Ф. Санберг хотел, чтобы молния на груди супергероя загоралась в реальности, без применения компьютерной графики. Для этого костюм напичкали проводами, которые вели к батарее, закрепленной на спине.

«Там на спине на самом деле есть батарея. К счастью для у нас, у него был плащ, чтобы все спрятать. Иначе не знаю, куда бы мы ее запихнули. Молнию включали с пульта управления, — говорит Батлер. — Проводка идет через весь костюм. Там аккумулятор в 26 вольт. При полном заряде держит часа два».

«Шазам!» рассказывает историю 14-летнего Билли Бэтсона, который однажды познакомился с 3000-летним волшебником Шазамом. Старец рассказал Билли о магическом слове, благодаря которому мальчик получил возможность превращаться в могучего воина, призванного защищать мир от сил зла.