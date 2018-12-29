Трейлер фильма «Юморист»: Шути, пока можно

СегодняОбсудить0

1984 год. Борис Аркадьев (Алексей Агранович) — профессиональный юморист, звезда эстрады. Аркадьев талантлив, его знают и любят зрители, он регулярно мотается по гастролям, его ценят большие начальники, наконец, у него есть любящая заботливая жена и дети. Что же еще пожелать? Может быть, свободы? Перестройка уже на носу, и первые признаки ее проклевываются, но Аркадьев об этом пока не знает. Он привык мириться с окружающим или по крайней мере не говорить, что думает. Аркадьев пьет, в нем копится недовольство, и оно вырвется наружу.

«Юморист» — режиссерский дебют Михаила Идова, сценариста «Лета», и актерский бенефис Алексея Аграновича.

В октябре премьера картины состоялась на кинофестивале «Движение», проходящем в Омске. Зрители отметили «Юмориста» как умное и мягкое кино, созданное в ответ на ностальгические тенденции в современном российском кинематографе. В своем фильме Идов напомнил зрителю, что тоталитарный режим убивает в людях все лучшее, даже если и производит самое вкусное в мире мороженое.

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзен», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Трейлер второго сезона «Хэппи»: Вернем Пасхе былое величие

Сегодня

Трейлер «Бархатной бензопилы»: Опасный мир современного искусства

10 января

Трейлер драмы «Айка»: В Москве выживает сильнейший

29 декабря 2018

Трейлер «Завода»: Рабочие в борьбе с олигархом

17 декабря 2018

Главное сегодня

Ушел из жизни последний фронтовой оператор Борис Соколов

Сегодня

Марго Робби и Сирша Ронан — о себе и королевах

Сегодня

Премьеры недели: «Стекло», Баския и две королевы

Сегодня

Маколей Калкин рассказал о дружбе с Майклом Джексоном

Сегодня

Супергеройский костюм Шазама обошелся студии в 1 млн долларов

Сегодня

Трейлер фильма «Юморист»: Шути, пока можно

Сегодня

Супергерои из «Стекла»: 12 острых вопросов о вселенной Шьямалана

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании