Трейлер фильма «Юморист»: Шути, пока можно

1984 год. Борис Аркадьев (Алексей Агранович) — профессиональный юморист, звезда эстрады. Аркадьев талантлив, его знают и любят зрители, он регулярно мотается по гастролям, его ценят большие начальники, наконец, у него есть любящая заботливая жена и дети. Что же еще пожелать? Может быть, свободы? Перестройка уже на носу, и первые признаки ее проклевываются, но Аркадьев об этом пока не знает. Он привык мириться с окружающим или по крайней мере не говорить, что думает. Аркадьев пьет, в нем копится недовольство, и оно вырвется наружу.