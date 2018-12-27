Netflix выпустит триллер с Томом Холландом и Крисом Эвансом

Стрим-сервис Netflix профинансирует производство и выпустит остросюжетную картину Антонио Кампоса «Дьявол навсегда» — экранизацию одноименного романа Дональда Рэя Поллока. В фильме снимутся Том Холланд, Крис Эванс, Роберт Паттинсон, Миа Васиковска, Трэйси Леттс, Миа Гот, Билл Скарcгард и Элайза Сканлен.

Кампос написал сценарий адаптации совместно с Пауло Кампосом и займет режиссерское кресло проекта. Джейк Джилленхол, Рива Маркер и Рэндолл Постер спродюсируют картину.

Действие происходит в городе Нокерстифф, штат Огайо. Безутешный Уиллард Рассел готов на все, лишь бы спасти свою умирающую жену. Он начинает молить небеса о спасении, забыв об остальном мире, в результате чего его сын Элвин (Холланд) вынужден превратиться из забитого школьника в решительного мужчину, способного взять дело в свои руки.

История развернется на протяжении двух десятилетий и включает в себя серийных убийц, продажного шерифа (Эванс), необычного священника и других персонажей, которых можно встретить в американской глубинке.

Впервые о проекте стало известно в сентябре 2018 года, когда его представили на кинорынке в Торонто. Несколько месяцев «Дьявол навсегда» находился в подвешенном состоянии, пока в итоге его не подхватил Netflix. Съемки картины должны начаться в феврале.

Variety