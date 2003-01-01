В телеверсию «Гоголя» войдет более 100 минут нового материала

СегодняОбсудить0

11 февраля канал ТВ-3 выпустит расширенную версию трилогии «Гоголь», включающую в себя новые сцены и два дополнительных эпизода. В общей сложности в восьмисерийный проект войдет более 100 минут оригинального контента, который был недоступен зрителям в кинотеатрах.

Эпизод «Мертвые души», авторами сценария которого выступили Алексей Чупов и Наташа Меркулова, познакомит Гоголя с тайным обществом аристократов и помещиков. Классик русской литературы в исполнении Александра Петрова появится в этой серии в откровенных сценах.

«„Гоголь“ изначально задумывался как сериал, в котором есть не только приключенческое, но и чувственное начало, — говорит Меркулова. — В нем встречается немало эротических фрагментов, но серия „Мертвые души“ насыщена ими особенно. Еще на этапе разработки сценария было решено, что в этом эпизоде должна фигурировать некая секта, но раз продюсеры связались с нами, то эта секта обязательно будет эротическая!»

«В этой серии угадываются стилистические отсылки к фильму Стэнли Кубрика „С широко закрытыми глазами“, а один из элементов явно указывает на творчество Эдгара По. Не буду говорить, какой именно, пусть зрители догадаются сами, — добавил Чупов. — И нам очень нравится, что словосочетание „мертвые души“ получило в сценарии новое значение. Уверен, что всем, кто еще не читал эту поэму Гоголя, после просмотра непременно захочется узнать, кто же такие „мертвые души“ на самом деле».

Зрители сериала также узнают предысторию полицейского Бинха (Евгений Стычкин) и о том, что заставило его навсегда оставить Санкт-Петербург и отправиться в украинскую глубинку. Другой новый эпизод, «Колодец крови», расскажет о прошлом Диканьки.

Трилогия «Гоголь» — история молодого Николая Гоголя, приехавшего в украинский поселок Диканька вместе с городским следователем Гуро, чтобы расследовать дело об убийствах девушек. Вскоре становится понятно, что в происшествии замешаны потусторонние силы, и будущему классику приходится столкнуться с утопленницами, ведьмами и могучими духами.

Проект телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» стал чрезвычайно популярным и привлек свыше 5 миллионов зрителей, собрав в российском кинопрокате более 1,3 млрд рублей.

По материала пресс-службы ТВ-3

Смотрите также

Трейлер второго сезона «Хэппи»: Вернем Пасхе былое величие

Сегодня

Создатели «Игры престолов» все-таки выпустят трейлер 8-го сезона

Вчера

Куда пропал Бран Старк? Реакция на тизер «Игры престолов»

14 января

Режиссер «Праздника» снимет мини-сериал для YouTube

14 января

Главное сегодня

Ушел из жизни последний фронтовой оператор Борис Соколов

Сегодня

Марго Робби и Сирша Ронан — о себе и королевах

Сегодня

Премьеры недели: «Стекло», Баския и две королевы

Сегодня

Маколей Калкин рассказал о дружбе с Майклом Джексоном

Сегодня

Супергеройский костюм Шазама обошелся студии в 1 млн долларов

Сегодня

Трейлер фильма «Юморист»: Шути, пока можно

Сегодня

Супергерои из «Стекла»: 12 острых вопросов о вселенной Шьямалана

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании