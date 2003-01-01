В телеверсию «Гоголя» войдет более 100 минут нового материала

11 февраля канал ТВ-3 выпустит расширенную версию трилогии «Гоголь», включающую в себя новые сцены и два дополнительных эпизода. В общей сложности в восьмисерийный проект войдет более 100 минут оригинального контента, который был недоступен зрителям в кинотеатрах.

Эпизод «Мертвые души», авторами сценария которого выступили Алексей Чупов и Наташа Меркулова, познакомит Гоголя с тайным обществом аристократов и помещиков. Классик русской литературы в исполнении Александра Петрова появится в этой серии в откровенных сценах.

«„Гоголь“ изначально задумывался как сериал, в котором есть не только приключенческое, но и чувственное начало, — говорит Меркулова. — В нем встречается немало эротических фрагментов, но серия „Мертвые души“ насыщена ими особенно. Еще на этапе разработки сценария было решено, что в этом эпизоде должна фигурировать некая секта, но раз продюсеры связались с нами, то эта секта обязательно будет эротическая!»

«В этой серии угадываются стилистические отсылки к фильму Стэнли Кубрика „С широко закрытыми глазами“, а один из элементов явно указывает на творчество Эдгара По. Не буду говорить, какой именно, пусть зрители догадаются сами, — добавил Чупов. — И нам очень нравится, что словосочетание „мертвые души“ получило в сценарии новое значение. Уверен, что всем, кто еще не читал эту поэму Гоголя, после просмотра непременно захочется узнать, кто же такие „мертвые души“ на самом деле».

Зрители сериала также узнают предысторию полицейского Бинха (Евгений Стычкин) и о том, что заставило его навсегда оставить Санкт-Петербург и отправиться в украинскую глубинку. Другой новый эпизод, «Колодец крови», расскажет о прошлом Диканьки.

Трилогия «Гоголь» — история молодого Николая Гоголя, приехавшего в украинский поселок Диканька вместе с городским следователем Гуро, чтобы расследовать дело об убийствах девушек. Вскоре становится понятно, что в происшествии замешаны потусторонние силы, и будущему классику приходится столкнуться с утопленницами, ведьмами и могучими духами.

Проект телеканала ТВ-3 и продюсерской компании «Среда» стал чрезвычайно популярным и привлек свыше 5 миллионов зрителей, собрав в российском кинопрокате более 1,3 млрд рублей.

По материала пресс-службы ТВ-3