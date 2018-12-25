Энн Хэтэуэй снимется в «Ведьмах» Роберта Земекиса

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Энн Хэтэуэй исполнит роль Великой Верховной ведьмы в картине Роберта Земекиса «Ведьмы» — экранизации одноименного романа Роальда Даля. Земекис не только займет режиссерское кресло картины, но и напишет сценарий адаптации. Джек Рэпк, Альфонсо Куарон и Гильермо дель Торо спродюсируют проект.

Роман Даля, увидевший свет в 1973 году, рассказывает о мире настоящих ведьм, живущих среди обычных людей. Семилетний мальчик, науськанный мудрой бабушкой, давно научился распознавать ведьминские повадки и избегать нежеланных встреч, ведь для ведьмы нет ничего слаще, чем смерть ребенка. Но все его познания оказываются бесполезными, когда он неожиданно сталкивается с Величайшей Самой Главной Ведьмой Всех Времен.

В 1990 году Николас Роуг поставил фильм «Ведьмы» — вольную экранизацию романа, где роль главной ведьмы сыграла Анжелика Хьюстон. Согласно источникам, версия Земекиса будет значительно ближе к первоисточнику.

24 января зрители смогут увидеть Хэтэуэй в триллере «Море соблазна». В 2019 году актриса также появится на экране в криминальной комедии «Отпетые мошенники» и в остросюжетной картине «Последнее, чего он хотел». Сейчас Хэтэуэй занята на съемках безымянного проекта Тодда Хейнса о химической компании DuPont.

Новая картина Земекиса «Удивительный мир Марвена» появится в российских кинотеатрах 18 апреля.

Variety

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