Трейлер второго сезона «Хэппи»: Вернем Пасхе былое величие

Канал SyFy объявил дату премьеры второго сезона сериала «Хэппи» . Безумный проект о бывшем копе и летающем синем единороге вернется на экраны 27 марта. Если судить по новому трейлеру, темой сезона станет Пасха со всеми вытекающими из этого последствиями вроде трупов в шоколадных зайцах и запакованного в латекс кролика-убийцы.

Кристофер Мелони вернется в роли бывшего суперполицейского Ника Сакса. На прошлое Рождество ему явился летающий синий единорог Хэппи, разговаривающий голосом Пэттона Освальта, и помог спасти его дочку Хэйли из лап безумного Санта-Клауса.

Теперь Ник решил стать настоящим отцом — бросил пить, убивать и калечить, вместо этого посвятив себя заботе о дочери. Но талант в земле не закопаешь, и в скором времени Нику вновь придется надеть знакомое пальто с длинным шарфом и спасти Пасху от криминальной организации, промышляющей торговлей детьми.

В основе сериала лежит одноименный комикс Гранта Моррисона и Дарика Робинсона, вышедший в 2013 году. Экранизацию для канала SyFy поставил и спродюсировал Брайан Тейлор, сорежиссер двух частей «Адреналина» с Джейсоном Стэйтемом.