Трейлер второго сезона «Хэппи»: Вернем Пасхе былое величие

СегодняОбсудить0

Канал SyFy объявил дату премьеры второго сезона сериала «Хэппи». Безумный проект о бывшем копе и летающем синем единороге вернется на экраны 27 марта. Если судить по новому трейлеру, темой сезона станет Пасха со всеми вытекающими из этого последствиями вроде трупов в шоколадных зайцах и запакованного в латекс кролика-убийцы.

Кристофер Мелони вернется в роли бывшего суперполицейского Ника Сакса. На прошлое Рождество ему явился летающий синий единорог Хэппи, разговаривающий голосом Пэттона Освальта, и помог спасти его дочку Хэйли из лап безумного Санта-Клауса.

Теперь Ник решил стать настоящим отцом — бросил пить, убивать и калечить, вместо этого посвятив себя заботе о дочери. Но талант в земле не закопаешь, и в скором времени Нику вновь придется надеть знакомое пальто с длинным шарфом и спасти Пасху от криминальной организации, промышляющей торговлей детьми.

В основе сериала лежит одноименный комикс Гранта Моррисона и Дарика Робинсона, вышедший в 2013 году. Экранизацию для канала SyFy поставил и спродюсировал Брайан Тейлор, сорежиссер двух частей «Адреналина» с Джейсоном Стэйтемом.

Смотрите также

Премьера 8-го сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля

14 января

Аль Пачино заинтересовался сериалом об охотниках на нацистов

11 января

Александр Роднянский спродюсирует сериал о порноиндустрии

20 декабря 2018

Второй сезон «Американских богов» выйдет в марте 2019-го

6 декабря 2018

Главное сегодня

Ушел из жизни последний фронтовой оператор Борис Соколов

Сегодня

Марго Робби и Сирша Ронан — о себе и королевах

Сегодня

Премьеры недели: «Стекло», Баския и две королевы

Сегодня

Маколей Калкин рассказал о дружбе с Майклом Джексоном

Сегодня

Супергеройский костюм Шазама обошелся студии в 1 млн долларов

Сегодня

Трейлер фильма «Юморист»: Шути, пока можно

Сегодня

Супергерои из «Стекла»: 12 острых вопросов о вселенной Шьямалана

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании