Disney выпустит игровой ремейк мультфильма «Горбун из Нотр Дама»

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Студия Disney начала работу над картиной «Горбун из Нотр Дама» — игровым ремейком мультфильма 1996 года. Дэвид Генри Хван («Любовники») напишет сценарий новой версии. Джош Гад спродюсирует проект. По слухам, актер планирует исполнить в фильме роль Квазимодо, но источники уточняют, что подбор актеров еще не начался.

Новая версия, как и оригинальный мультфильм, основана на романе Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Он опубликован в 1831 году, его действие разворачивается в 1482-м в Париже. В центре сюжета находится одноименный собор — роскошный образчик готической архитектуры, вокруг которого происходят человеческие трагедии. В истории Гюго переплетаются судьбы цыганки Эсмеральды, священника Фролло, горбуна Квазимодо, капитана Феба и многих других.

Диснеевский мультфильм значительно смягчил первоисточник, сделав упор на ярких красках и красивых песнях, добавив в сюжет говорящих горгулий-комиков. Какие именно элементы из «Горбуна из Нотр Дама» перекочуют в ремейк, не уточняется. Точно можно сказать, что музыка будет похожа: Алан Менкен, работавший над анимационным фильмом, разделит пост композитора проекта со Стивеном Шварцем.

Кроме версии Disney, в разработке находится еще несколько адаптаций Гюго. Идрис Эльба и Netflix планируют перенести действие романа в наше время. Том Холландер сыграет главную роль в сериале «Горбун из Нотр Дама», а Питер Динклэйдж и Чарльз Дэнс спродюсируют для Atrium TV сериал «Квазимодо».

Deadline

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