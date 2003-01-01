Первый кадр из «Кровавого выстрела»: Вин Дизель ушел в армию

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Вин Дизель поделился в Instagram первым фото из своего нового проекта — экранизации фантастических комиксов «Кровавый выстрел». На кадре изображен главный герой Рэй Гаррисон в исполнении Дизеля. В скором будущем специальные наноботы превратят его в бессмертного суперсолдата.

«Рэй Гаррисон — центральный персонаж вселенной комиксов Valiant, — написал Дизель под фото. — И лично для меня он один из самых неоднозначных персонажей из всех, кого мне посчастливилось играть. Надеюсь, я не подведу вас».

«Кровавый выстрел» рассказывает о смертельно раненном солдате, которого удается спасти с помощью новейших нанотехнологий. Машины делают его фактически бессмертным и превращают в суперсолдата с бледной кожей и красными глазами. Организация, ответственная за воскрешение, получает на руки совершенное оружие и начинает использовать солдата как тайного агента, отправляя его в разные уголки света для достижения своих целей. Новая задача Кровавого Выстрела — собрать отряд из людей с суперспособностями.

Вместе с Дизелем в фильме снимались Тоби Кеббелл, Эйса Гонсалес, Майкл Шин и Сэм Хьюэн.

Дэйв Уилсон, партнер Тима Миллера («Дэдпул») по компании Blur Studios, поставит картину по сценарию Эрика Хайссерера.

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