Создатели «Игры престолов» все-таки выпустят трейлер 8-го сезона

Канал HBO не торопится раскрывать, что же ждет зрителей в восьмом сезоне «Игры престолов», ограничиваясь загадочными тизерами. Такая скрытность вокруг самого популярного сериала планеты вызвала волнения среди западных журналистов: а будет ли вообще трейлер нового сезона? Создатели и шоураннеры сериала Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс спешат успокоить прессу фанатов: в ближайшее время они увидят полноценный трейлер. Хот они сами были бы рады обойтись вообще без каких-либо трейлеров к сериалу.

«Дэвид Линч как-то сказал, что ему хотелось бы, чтобы трейлеров не существовало, — заметил Бениофф в беседе с Entertainment Weekly. — Очень верно. Вы бы просто пришли в кино, ничего не зная о фильме».

«Хотелось бы, чтобы трейлеров не было, — вторит ему Уайсс. — Чтобы кто-нибудь просто сказал: „Поверь мне и сходи посмотреть“».

Несмотря на отношение Уайсса и Бениоффа к трейлерам, они заверили, что в будущем зрителей ждет полноценный трейлер с кадрами из восьмого сезона.

«Потому что мы с детьми пошли смотреть „Первому игроку приготовиться“, нам показали трейлер „Мира Дикого Запада“, и он отлично смотрелся. И мы такие: „Ага, нам тоже стоит это сделать“», — заключил Уайсс, но дату релиза трейлера не назвал.

Премьера восьмого и заключительного сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля. Сериал будет одновременно доступен зрителям HBO, «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).

EW