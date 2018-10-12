Сэмюэл Л. Джексон выбрал свои любимые роли

Сэмюэл Л. Джексон принял участие в съемках передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», где рассказал о любимых ролях своей обширной карьеры. Актер снялся более чем в 160 проектах, но свое предпочтение в итоге отдал фильмам Квентина Тарантино, «Звездным войнам» и киновселенной Marvel.

На последнее место Джексон поставил скрытного Ника Фьюри, которого он сыграл уже восемь раз. Следующую позицию разделили роли из фильмов Тарантино: Джулс («Криминальное чтиво»), Орделл («Джеки Браун») и Стивен («Джанго освобожденный»). Не забыл актер и про Мейса Винду — мастера-джедая из приквелов «Звездных войн».

Пропустив второе место, самой своей любимой Джексон назвал роль детектива Митча Хеннеси из боевика Ренни Харлина «Долгий поцелуй на ночь». Актер также добавил, что изначально его герой должен был погибнуть, но результаты тест-просмотров заставили авторов картины пересмотреть планы.