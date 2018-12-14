В Омске установили «три билборда» с требованием убрать снег

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Жители Омска, вдохновленные драмой Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», установили в городе ряд табличек с призывом к властям убрать на улицах снег. Сообщения, сделанные в стиле фильма, гласят: «Снег не убирают — его сгребают в сторону», «Ответственных не увольняют — им платят премии» и «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?»

После первого упоминания билбордов, представители городского управления дорожного хозяйства и благоустройства заявили, что никаких табличек нет. По их словам, выложенные фотографии — всего лишь фотомонтаж. Тем не менее власти пообещали, что в ближайшее время снег будет убран.

Спустя короткое время новые «билборды» — с надписями «Вместо того чтобы просто убрать снег», «Чиновники решили доказать, что табличек нет» и «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?» — возникли в другом конце города.

«Три билборда» рассказывают о Милдред Хейс, чья дочь умерла от рук насильников. Спустя месяцы, когда преступники так и не были пойманы, она решается на рискованный шаг и арендует на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. В скором времени эта акция приведет к волне нового насилия.

О том, насколько жизнь в Омске похожа на кино, можно узнать из нашего теста «Омск или хоррор?».

Esquire

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