В Омске установили «три билборда» с требованием убрать снег

Жители Омска, вдохновленные драмой Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», установили в городе ряд табличек с призывом к властям убрать на улицах снег. Сообщения, сделанные в стиле фильма, гласят: «Снег не убирают — его сгребают в сторону», «Ответственных не увольняют — им платят премии» и «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?»
После первого упоминания билбордов, представители городского управления дорожного хозяйства и благоустройства заявили, что никаких табличек нет. По их словам, выложенные фотографии — всего лишь фотомонтаж. Тем не менее власти пообещали, что в ближайшее время снег будет убран.
Спустя короткое время новые «билборды» — с надписями «Вместо того чтобы просто убрать снег», «Чиновники решили доказать, что табличек нет» и «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?» — возникли в другом конце города.
«Три билборда» рассказывают о Милдред Хейс, чья дочь умерла от рук насильников. Спустя месяцы, когда преступники так и не были пойманы, она решается на рискованный шаг и арендует на въезде в город три билборда с посланием к авторитетному главе полиции Уильяму Уиллоуби. В скором времени эта акция приведет к волне нового насилия.
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