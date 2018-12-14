В Омске установили «три билборда» с требованием убрать снег

Жители Омска, вдохновленные драмой Мартина МакДоны «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» , установили в городе ряд табличек с призывом к властям убрать на улицах снег. Сообщения, сделанные в стиле фильма, гласят: «Снег не убирают — его сгребают в сторону», «Ответственных не увольняют — им платят премии» и «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?»

После первого упоминания билбордов, представители городского управления дорожного хозяйства и благоустройства заявили, что никаких табличек нет. По их словам, выложенные фотографии — всего лишь фотомонтаж. Тем не менее власти пообещали, что в ближайшее время снег будет убран.

Спустя короткое время новые «билборды» — с надписями «Вместо того чтобы просто убрать снег», «Чиновники решили доказать, что табличек нет» и «Как же так, мэр Омска Оксана Фадина?» — возникли в другом конце города.