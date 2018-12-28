Они убили Тони: Реакция на трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Студия Marvel представила трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома», чем невероятно взбудоражила фанатов. Поклонники киновселенной, пересмотрев ролик 500 раз подряд, кинулись разбирать его на части, высматривая все возможные детали: они пытались понять, когда происходят события сиквела, где Тони Старк, а также просто любовались Мистерио в исполнении Джейка Джилленхола.
Больше всего зрителей волновала хронология событий. В финале «Войны бесконечности» Человек-паук рассыпался в пыль, став очередной жертвой Таноса. Но в трейлере он жив-здоров, как и Ник Фьюри, который также не пережил щелчка. Продюсер Эми Паскаль еще в 2017-м заявила, что сюжет «Вдали от дома» разворачивается сразу после «Финала», но некоторые фанаты подозревают обратное: это приквел третьих «Мстителей». Главная улика — отсутствие даты рождения в паспорте Питера.
«В датах нет года, они пытаются скрыть, когда все происходит, до или после „Финала“».
«Фанаты: Marvel, пожалуйста, скажите, что с Питером все в порядке после „Войны бесконечности“!
Marvel: Вот его паспорт без указания дат».
«Хм, смотрите. Они скрывают ГОД в паспорте Питера. Может, „Вдали от дома“ — приквел „Войны бесконечности“? Я к тому… Зачем скрывать год? Что думаете?»
«Я, пытающийся понять, как „Вдали от дома“ связан с „Войной бесконечности“».
Кто-то отметил, что Башня Мстителей, проданная в «Возвращении домой», в ролике перестраивается. Фанаты предполагают, что в здание готовится въехать Фантастическая Четверка.
Зрителей также волнует судьба Тони Старка: переживет ли он события «Финала»? Железный человек постоянно появлялся в «Возвращении домой», и его отсутствие в ролике «Вдали от дома» привело к мысли, что знаменитый герой погиб в четвертых «Мстителях».
«Я смотрю трейлер и чувствую грусть и печаль, а не радость, потому что теперь точно Тони Старк мертв».
«Я, игнорируя ПРЯМЫЕ свидетельства того, что Тони Старк может быть мертв».
«Я, выстраивающий малейшие доказательства, что Тони жив, и игнорирующий все свидетельства того, что он мертв».
«Я, не увидевший Тони Старка».
«Грустный Питер, который не хочет надевать костюм, который сделал Тони, заставляет меня задуматься о собственной жизни».
В ролике также обнаружились отсылки к комиксам о Человек-пауке. В одном из кадров на заднем плане виднеется лодка с номером ASM 212, что можно расшифровать как «Amazing Spider-Man 212», или издание, в котором состоялся дебют суперзлодея Гидромена.
Или отель, носящий им Дж. М. ДеМэттиса, одного из авторов комиксов о Человеке-пауке.
Но не все высматривали в трейлере доказательства для своих теорий. Кто-то просто наслаждался зрелищем. Кому-то, например, понравился Фьюри, поджидающий Питера в номере отеля.
«Ник Фьюри, сидящий в темном углу супергеройской комнаты, — вот настоящая классика».
«Ник Фьюри, ждущий, пока Питер вернется в свой номер, чтобы он смог с ним поговорить и выстрелить в Неда усыпляющим дротиком».
Даже появился фан-арт отношений Питера и ЭмДжей.
«Я: Фильмы Marvel меня теперь особо не волнуют.
„Вдали от дома“: Вот Мистерио, Гидромен, Песочный человек, Ник Фьюри и костюм, похожий по дизайну на Совершенного Человека-паука.
Я: ...»