Они убили Тони: Реакция на трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»

Студия Marvel представила трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома», чем невероятно взбудоражила фанатов. Поклонники киновселенной, пересмотрев ролик 500 раз подряд, кинулись разбирать его на части, высматривая все возможные детали: они пытались понять, когда происходят события сиквела, где Тони Старк, а также просто любовались Мистерио в исполнении Джейка Джилленхола. Больше всего зрителей волновала хронология событий. В финале «Войны бесконечности» Человек-паук рассыпался в пыль, став очередной жертвой Таноса. Но в трейлере он жив-здоров, как и Ник Фьюри, который также не пережил щелчка. Продюсер Эми Паскаль еще в 2017-м заявила, что сюжет «Вдали от дома» разворачивается сразу после «Финала», но некоторые фанаты подозревают обратное: это приквел третьих «Мстителей». Главная улика — отсутствие даты рождения в паспорте Питера. «В датах нет года, они пытаются скрыть, когда все происходит, до или после „Финала“».

«Фанаты: Marvel, пожалуйста, скажите, что с Питером все в порядке после „Войны бесконечности“! Marvel: Вот его паспорт без указания дат».

«Хм, смотрите. Они скрывают ГОД в паспорте Питера. Может, „Вдали от дома“ — приквел „Войны бесконечности“? Я к тому… Зачем скрывать год? Что думаете?»

«Я, пытающийся понять, как „Вдали от дома“ связан с „Войной бесконечности“».

Кто-то отметил, что Башня Мстителей, проданная в «Возвращении домой», в ролике перестраивается. Фанаты предполагают, что в здание готовится въехать Фантастическая Четверка.

Зрителей также волнует судьба Тони Старка: переживет ли он события «Финала»? Железный человек постоянно появлялся в «Возвращении домой», и его отсутствие в ролике «Вдали от дома» привело к мысли, что знаменитый герой погиб в четвертых «Мстителях». «Я смотрю трейлер и чувствую грусть и печаль, а не радость, потому что теперь точно Тони Старк мертв».

«Я, игнорируя ПРЯМЫЕ свидетельства того, что Тони Старк может быть мертв».

«Я, выстраивающий малейшие доказательства, что Тони жив, и игнорирующий все свидетельства того, что он мертв».

«Я, не увидевший Тони Старка».

«Грустный Питер, который не хочет надевать костюм, который сделал Тони, заставляет меня задуматься о собственной жизни».

В ролике также обнаружились отсылки к комиксам о Человек-пауке. В одном из кадров на заднем плане виднеется лодка с номером ASM 212, что можно расшифровать как «Amazing Spider-Man 212», или издание, в котором состоялся дебют суперзлодея Гидромена.

Или отель, носящий им Дж. М. ДеМэттиса, одного из авторов комиксов о Человеке-пауке.

Но не все высматривали в трейлере доказательства для своих теорий. Кто-то просто наслаждался зрелищем. Кому-то, например, понравился Фьюри, поджидающий Питера в номере отеля. «Ник Фьюри, сидящий в темном углу супергеройской комнаты, — вот настоящая классика».

«Ник Фьюри, ждущий, пока Питер вернется в свой номер, чтобы он смог с ним поговорить и выстрелить в Неда усыпляющим дротиком».

Даже появился фан-арт отношений Питера и ЭмДжей.