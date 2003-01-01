Билл Мюррей вновь поработает с режиссером «Трудностей перевода»

Билл Мюррей получил роль в картине On the Rocks, которую для стрим-сервиса Apple разрабатывает София Коппола, режиссер «Трудностей перевода». Вместе с Мюрреем в фильме снимется Рашида Джонс. Коппола поставит ленту по собственному сценарию.

Фильм расскажет о молодой матери, которая решила восстановить отношения со своим отцом — убежденным холостяком и плейбоем. Вместе они отправляются в безудержный загул по Нью-Йорку.

Мюррей исполнит роль отца, а Джонс сыграет его дочь.

В ноябре 2018-го стало известно, что Apple и независимая киностудия А24 заключили договор о совместном производстве полнометражных фильмов. On the Rocks — первый проект, разрабатываемый в рамках этой сделки. Студия А24 сейчас является главным поставщиком независимого кино в Голливуде. Она выпустила такие картины, как «Комната», «Ведьма», «Из машины», а ее драма «Лунный свет» взяла «Оскар» в категории «Лучшая картина» в 2018 году. Коппола ранее сотрудничала с компанией при создании ленты «Элитное общество».

В 2019 году зрители смогут увидеть Мюррея сразу в нескольких проектах. Актер уже завершил съемки в зомби-фильме Джима Джармуша «Мертвые не умирают» и новой картине Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Также ожидается, что Мюррей появится в сиквеле «Добро пожаловать в Zомбилэнд».

Variety