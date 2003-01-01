«Война бесконечности» лидирует по количеству номинаций за лучшие эффекты

Общество специалистов по визуальным эффектам (VES) объявило номинантов своей профессиональной премии. Блокбастер Marvel «Мстители: Война бесконечности» отмечен в шести категориях, включая общие лучшие эффекты и лучшего компьютерного персонажа (Танос). Среди сериалов с шестью номинациями лидирует сериал Netflix «Затерянные в космосе».
Номинанты в 24 категориях были отобраны членами VES из Австралии, Германии, Лондона, Лос-Анджелеса, Монреаля, Нью-Йорка, Торонто и других отделений общества.
«Награду визионера» на церемонии получит сценарист и продюсер «Мира Дикого Запада» Джонатан Нолан. Авторов и создателей «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса общество отметит премией за творческие достижения.
Основные номинации премии выглядят следующим образом:
Лучшие визуальные эффекты в полнометражном фильме
«Кристофер Робин»
«Мстители: Война бесконечности»
«Первому игроку приготовиться»
«Удивительный мир Марвена»
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории»
Лучшие дополнительные визуальные эффекты в полнометражном фильме
«Богемская рапсодия»
«Кавалерия»
«Король вне закона»
«Птичий короб»
«Человек на Луне»
Лучшие визуальные эффекты в анимационном фильме
«Гринч»
«Остров собак»
«Ральф против интернета»
«Суперсемейка 2»
«Человек-паук: Через вселенные»
Лучшие визуальные эффекты в эпизоде игрового сериала
«Видоизмененный углерод» — «Из прошлого»
«Затерянные в космосе» — «Опасность, Уилл Робинсон»
«Криптон» — «Фантомная Зона»
«Мир Дикого Запада» — «Пассажир»
«Террор» — «Идти до конца»
Лучшие дополнительные визуальные эффекты в эпизоде игрового сериала
«Алиенист» — «Мальчик на мосту»
«Двойка» — «Все мы звери»
«Джек Райан» — Пилот
«Первые» — «Вдали и рядом»
«Рассказ служанки» — «Джун»
Лучший компьютерный персонаж в полнометражном фильме
«Кристофер Робин» — Тигруля
«Мир Юрского периода 2» — Индораптор
«Мстители: Война бесконечности» — Танос
«Первому игроку приготовится» — Арт3мида
Лучший компьютерный персонаж в анимационном фильме
«Гринч» — Гринч
«Ральф против интернета» — Ральфзилла
«Суперсемейка 2» — Хелен Парр
«Человек-паук: Через вселенные» — Майлз Моралес
Лучшее компьютерное окружение в полнометражном фильме
«Аквамен» — Атлантида
«Первому игроку приготовиться» — отель «Оверлук»
«Хан Соло: Звёздные войны. Истории» — планета Вандор
«Человек-муравей и Оса» — Квантовый мир
Лучшее компьютерное окружение в анимационном фильме
«Гринч» — Ктовилль
«Ральф против инернета» — район Социальных сетей
«Суперсемейка 2» — Дом Парров
«Человек-паук: Через вселенные» — Нью-Йорк
С полным списком номинантов можно ознакомиться на сайте общества.
Победители 17-й церемонии вручения премии Общества специалистов по визуальным эффектам станут известны 5 февраля.