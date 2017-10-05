Джейсон Райтман снимет продолжение оригинальных «Охотников за привидениями»

Джейсон Райтман, постановщик «Джуно» и «Здесь курят», займет режиссерское кресло новых «Охотников за привидениями». Райтман написал сценарий картины совместно с Гилом Кинаном. Студия Sony планирует выпустить фильм в 2020 году.

Проект Райтмана не будет связан с «Охотниками за привидениями» Пола Фига. Вместо этого он станет прямым продолжением фильма 1984 года, который поставил его отец, Айвен Райтман. Ожидается, что Билл Мюррей и Дэн Эйкройд вернутся в ролях знакомых персонажей.

Подробностей о сюжете продолжения нет. Известно лишь, что сценарий уже готов (работа над текстом велась в обстановке полной секретности), и студия намерена начать съемки этим летом.

В 2016 году Sony перезапустила «Охотников за привидениями» с женским составом. Критики тепло приняли комедию, которая, тем не менее, вызвала негативную реакцию у зрителей и фанатов оригинала. При бюджете в 144 млн долларов картина собрала в прокате лишь 229 млн долларов, так что студии пришлось отказаться от планов на сиквел и пересмотреть планы относительно всей франшизы.

Кроме новых полнометражных «Охотников», Райтман планирует спродюсировать анимационный проект, который покажет знакомый мир глазами призраков.

Новая картина Райтмана, политическая драма «Как не стать президентом», ожидается в российских кинотеатрах в 2019 году.

Deadline