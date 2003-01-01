Трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»: Международный герой-загадка

Студия Marvel услышала просьбы фанатов и опубликовала первый трейлер картины «Человек-паук: Вдали от дома» , где Том Холланд вновь вернется в образе популярного супергероя.

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям не удастся, так как в скором времени помощь Человека-паука потребуется бывшему директору «Щ.И.Т.» Нику Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Теперь Питер должен вновь примерить костюм, объединиться с загадочным Мистерио (Джейк Джилленхол) и спасти мир от новой угрозы — Элементалей, могущественных повелителей стихий.