Трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»: Международный герой-загадка

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Студия Marvel услышала просьбы фанатов и опубликовала первый трейлер картины «Человек-паук: Вдали от дома», где Том Холланд вновь вернется в образе популярного супергероя.

Русский трейлер:

Оригинальный трейлер:

Первый постер:

Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям не удастся, так как в скором времени помощь Человека-паука потребуется бывшему директору «Щ.И.Т.» Нику Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон). Теперь Питер должен вновь примерить костюм, объединиться с загадочным Мистерио (Джейк Джилленхол) и спасти мир от новой угрозы — Элементалей, могущественных повелителей стихий.

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