Звездный флешмоб: Знаменитости делятся фотографиями 10-летней давности

На днях в сети появился популярный флешмоб, участникам которого предлагалось показать себя сейчас и 10 лет назад. Идею быстро подхватили звезды кино и начали делиться собственными фотографиями.
Эми Шумер, похоже, не смогла найти старые фото.
Как и Джимми Киммел.
Кэт Деннингс пошла дальше всех.
Сара Силверман за 10 лет практически не изменилась.
Гэбриэл Юнион замахнулась сразу на 20 лет.
Снуп Догг решил остаться в стороне.
Некоторые пользователи Twitter отнеслись к флешмобу с иронией.
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