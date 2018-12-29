Звездный флешмоб: Знаменитости делятся фотографиями 10-летней давности

На днях в сети появился популярный флешмоб, участникам которого предлагалось показать себя сейчас и 10 лет назад. Идею быстро подхватили звезды кино и начали делиться собственными фотографиями. Риз Уизерспун

Эми Шумер, похоже, не смогла найти старые фото.

Как и Джимми Киммел.

Кэт Деннингс пошла дальше всех.

Сара Силверман за 10 лет практически не изменилась.

Гэбриэл Юнион замахнулась сразу на 20 лет.

Снуп Догг решил остаться в стороне.

Некоторые пользователи Twitter отнеслись к флешмобу с иронией.