Звездный флешмоб: Знаменитости делятся фотографиями 10-летней давности

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На днях в сети появился популярный флешмоб, участникам которого предлагалось показать себя сейчас и 10 лет назад. Идею быстро подхватили звезды кино и начали делиться собственными фотографиями.

Риз Уизерспун

Сэмюэл Л. Джексон

Виола Дэвис

Кейт Хадсон

Кеке Палмер

Кейт Бекинсейл

Кевин Харт

Элизабет Бэнкс

Кевин Смит

Дженнифер Лав Хьюитт

Айла Фишер

Джессика Бил

Эми Шумер, похоже, не смогла найти старые фото.

Как и Джимми Киммел.

Кэт Деннингс пошла дальше всех.

Сара Силверман за 10 лет практически не изменилась.

Гэбриэл Юнион замахнулась сразу на 20 лет.

Снуп Догг решил остаться в стороне.

Некоторые пользователи Twitter отнеслись к флешмобу с иронией.

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