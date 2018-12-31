Бокс-офис России: Танковый прорыв

1. «Т-34»(2-я неделя), 327 млн рублей (-56%), 1,3 млн зрителей, 24 070 сеансов Стартовавший 1 января экшен Алексея Сидорова установил впечатляющий рекорд первого уик-энда (736 млн рублей; у предыдущего лидера, «Вия», было 602 миллиона) и продолжил лидировать по окончании новогодних каникул. После 13 дней проката (без учета превью) в копилке картины 1,8 млрд рублей. Очевидно, «Т-34» уверенно идет к финальному бокс-офису в районе 2 млрд рублей. При этом разница между сборами аналогичных уик-эндов «Т-34» и «Движения вверх», победителя прошлой «новогодней битвы», сейчас составляет 84 млн рублей в пользу последнего. И дальше этот разрыв будет только расти.

2. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (4-я неделя), 106 млн рублей (-71%), 387 тысяч зрителей, 11 414 сеансов

Киноадаптация сериала ТНТ заработала уже 1,6 млрд рублей, став самой прибыльной комедией в истории российского проката. Кроме того, именно «Полицейскому с Рублевки» теперь принадлежит титул самого кассового отечественного фильма 2018 года — превзойден финальный результат мелодрамы «Лед» (1,45 млрд рублей). На этой неделе картина Ильи Куликова обгонит «Последнего богатыря» (1,67 млрд рублей) и займет третью строчку в списке отечественных рекордсменов проката после «Движения вверх» и «Т-34».

3. «Крид 2» (1-я неделя), 72 млн рублей, 246 тысяч зрителей, 11 724 сеанса

На фоне триумфа российских фильмов не затерялся «Крид 2», который по итогам первой недели проката сумел удивить и собрал больше, чем первый «Крид» за все время (61 млн рублей).

4. «Путь домой» (1-я неделя), 66 млн рублей, 254 тысячи зрителей, 9686 сеансов

Семейные мелодрамы про собак пользуются у российской публики устойчивой популярностью. Выходившая в 2017 году «Собачья жизнь» собрала в первый уик-энд 41 млн рублей, а по итогам проката заработок той картины составил 100 млн рублей. «Путь домой», снятый по книге автора «Собачей жизни», значительно улучшит показатели предшественника. В данном случае речь, видимо, идет о финальных сборах в районе 150 млн рублей.

5. «Гринч» (5-я неделя), 53 млн рублей (-77%), 232 тысячи зрителей, 7438 сеансов За месяц проката мультфильм студии Illumination заработал 943 млн рублей. Причем половина этих сборов пришлась на новогодние каникулы. Очевидно, «Гринч» нацелился отобрать у «Монстров на каникулах 3» титул самой кассовой анимации 2018 года. Для этого мультфильму нужно собрать еще 170 млн рублей — сложная, но выполнимая задача.

6. «Начни сначала» (1-я неделя), 42 млн рублей, 141 тысяча зрителей, 6952 сеанса

Независимая комедия с Дженнифер Лопес идет по стопам прошлогодней «Красотки на всю голову» — у той по итогам первого уик-энда в активе было 40 млн рублей рублей. Фильм с Эми Шумер на волне хорошего сарафана сумел увеличить свою стартовую кассу больше чем в три с половиной раза, до 156 млн рублей. Судя по первым отзывам, «Начни сначала» может повторить и этот результат.

7. <«Три богатыря и Наследница престола» (3-я неделя), 37 млн рублей (-82%), 180 тысяч зрителей, 9463 сеанса Усталость аудитории от самой долгоиграющей анимационной франшизы страны вылилась в самые низкие сборы среди всех «богатырских» мультфильмов за последние восемь лет. После трех недель проката у «Наследницы престола» в копилке 557 млн рублей. Для сравнения: «Принцесса Египта» в 2017-м за аналогичный период собрала 642 млн рублей, а «Морской царь» в 2016-м — 653 миллиона. Понятно, что преданная аудитория у «Богатырей» имеется, поэтому говорить о сворачивании франшизы пока не приходится. Тем не менее существенное падение сборов — явно повод задуматься о косметическом ремонте сериала, из года в год использующего одну и ту же схему.

8. «Аквамен» (5-я неделя), 32 млн рублей (-70%), 90 тысяч зрителей, 2608 сеансов

«Аквамен» со сборами 1,24 млрд рублей стал самым успешным сольным комиксом DC в российском прокате. Впереди только «Отряд самоубийц», заработавший в 2016-м 1,59 млрд рублей.

9. «Мэри Поппинс возвращается» (2-я неделя), 30 млн рублей (-76%), 116 тысяч зрителей, 7030 сеансов Главным разочарованием января пока стал именно этот семейный мюзикл Disney. Картина оказалась неинтересна российской аудитории, которая в силу объективных причин не способна разделить ее ностальгический заряд. «Мэри Поппинс» заработала 206 млн рублей. Вероятно, финальные сборы фильма будут схожи с результатом «Кристофера Робина» (255 млн рублей).