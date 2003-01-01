Комикс о Дэдпуле выйдет в России без главы о неонацисте

«Комильфо» приняло решение выпустить русское издание комикса «Дэдпул. MAX» без главы, посвященной барону Земо. Причиной отказа издательство назвало претензию эксперта Роспотребнадзора, который усмотрел в сборнике пропаганду неонацизма. Роспотребнадзор уже выступил с опровержением и отметил, что ведомство не проводит экспертиз и консультаций по поводу пропаганды нацизма или расизма.

Комиксы Marvel, выходящие под шапкой «MAX», отличаются от обычных супергеройских историй взрослым рейтингом, который позволяет авторам активно использовать в сюжетах мат, насилие, наркотики и секс. В этой серии выходили комиксы о Карателе, Люке Кейдже и Нике Фьюри.

«Дэдпул. MAX» должен был выйти в России с маркировкой 18+, и «Комильфо» отправило комикс эксперту, аккредитованному при Роспотребнадзоре. Экспертизу провел доктор психологических наук Вали Енгалычев, которому не понравилась глава о суперзлодее-неонацисте бароне Земо, которая написана от его лица. На страницах комикса злодей рассуждает о величии белой расы, восхищается Гитлером и напоминает о важности холокоста.

«Эксперт признал, что образ злодея является карикатурным, — заявил главный редактор «Комильфо» Роман Дмитровский, — а произведение — сатирой, но заявил, что холокост, нацизм и расизм не могут являться объектами сатиры и юмора».

В итоге издательство было вынуждено удалить главу, поскольку типографии отказались бы печатать книгу.

После первой публикации в СМИ Роспотребнадзор выпустил официальное опровержение. «Роспотребнадзор в соответствии с действующим законодательством не обладает полномочиями по проведению каких-либо экспертиз, консультаций в отношении наличия (отсутствия) в материалах призывов, пропаганды нацизма либо расизма, содержания нацисткой символики. Также Роспотребнадзор не имеет полномочий на аккредитацию и, соответственно, не аккредитовал экспертов на право проводить экспертизу материалов, планируемых к изданию с маркировкой 18+, равно как проводить их экспертизу на предмет содержания пропаганды нацизма, расизма, либо нацистской символики», — говорится в заявлении ведомства.

«Коммерсантъ»