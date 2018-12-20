Джон Бернтал снимется в приквеле сериала «Клан Сопрано»

Джон Бернтал («Ярость») и Вера Фармига («Мотель Бейтсов») примут участие в съемках картины «Множественные святые Ньюарка» — полнометражного приквела сериала «Клан Сопрано». Они появятся на экране вместе с Алессандро Ниволой, который присоединился к проекту ранее.

Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз, вместе работавшие над оригинальным криминальным сериалом канала HBO, написали сценарий картины. Алан Тейлор, постановщик сериалов «Игра престолов» и «Рим», занимает режиссерское кресло проекта.

Действие «Множественных святых» развернется в 1960-е в Ньюарке. В то время в Нью-Джерси резко начал расти процент афроамериканского населения, что привело к вооруженным конфликтам с итальянцами.

Не уточняется, кого сыграют Бернтал и Фармига, но ожидается, что в приквеле появятся персонажи из оригинального сериала.

Подробнее о «Клане Сопрано» КиноПоиск рассказывал здесь. Все сезоны сериала доступны по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

18 январе Бернтал вернется на экраны во втором сезоне «Карателя». В 2019 году зрители также смогут увидеть актера в фильме Джеймса Мэнголда «Форд против Феррари».

30 мая Фармига появится в российских кинотеатрах в блокбастере «Годзилла 2: Король монстров», а 2 мая — в фантастическом триллере «Битва за Землю».

Deadline