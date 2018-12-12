Режиссер триллера «Кловерфилд, 10» экранизирует игру «Uncharted»

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Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10») займет режиссерское кресло экранизации игры «Uncharted» студии Sony. Он заменит на этом посту Шона Леви, который в конце 2018 года оставил проект ради съемок боевика «Свободный» с Райаном Рейнольдсом.

Серия игр «Uncharted» рассказывает о бесстрашном охотнике за сокровищами Нэйтане Дрейке. Потомок знаменитого пирата Фрэнсиса Дрейка, он путешествует по всему миру в поисках древних артефактов, постоянно ввязываясь в разные авантюры и рискуя жизнью на регулярной основе.

Sony уже несколько лет пытается перенести «Uncharted» на большой экран. В разное время к экранизации присматривались Сет Гордон, Нил Бёргер и Джо Карнахан, но проект вновь и вновь оказывался без режиссера.

О сюжете проекта практически ничего не известно. По слухам, лента «Неизведанное: Удача Дрейка» должна стать приквелом игры и рассказать о первом приключении Нэйтана Дрейка. Исполнителем главной роли по-прежнему значится Том Холланд.

После «Кловерфилд, 10» Трахтенберг, снявший один из эпизодов сериала «Черное зеркало», планировал экранизировать книгу о Гарри Гудини и поставить картину «Космическая гонка». На данный момент судьба обоих проектов неизвестна.

Variety

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