Кристофер МакКуорри снимет еще два фильма серии «Миссия: невыполнима»

Том Круз также не собирается оставлять франшизу и подтвердил в Twitter, что вернется в роли Итана Ханта.

Студия Paramount и Кристофер МакКуорри успешно завершили переговоры: режиссер продолжит работу над франшизой «Миссия: невыполнима» . МакКуорри напишет сценарий и поставит седьмой и восьмой фильмы серии. Оба продолжения будут сняты одновременно и выйдут летом 2021-го и летом 2022-го соответственно.

МакКуорри поставил последние два фильма экшен-франшизы — «Племя изгоев» и «Последствия». Шестой фильм, объединивший большинство прошлых сюжетных линий серии, собрал в прокате 791 млн долларов при бюджете 178 млн долларов и стал одним из лучших фильмов 2018 года.

После выхода картины МакКуорри признался, что подумывает переключиться на другой проект. В частности, режиссер заинтересовался боевиком «Без жалости» — экранизацией романа Тома Клэнси с Майклом Б. Джорданом в роли оперативника ЦРУ. Однако Paramount не собиралась упускать режиссера и уговорила его вернуться к «Миссии».

В ближайшее время МакКуорри приступит к работе над сценарием, пока Круз продолжает съемки в сиквеле «Лучшего стрелка», который увидит свет 20 июня 2020 года.

Variety