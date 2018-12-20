Куда пропал Бран Старк? Реакция на тизер «Игры престолов»

Канал HBO объявил дату премьеры восьмого сезона «Игры престолов» и выпустил очередной загадочный тизер. Ролик не раскрывает сюжет сезона и не показывает новых кадров, но намекает на возможное будущее, где молодые Старки окажутся в крипте вместе с предками. Но больше всего фанатов сериала занимает другой вопрос: где же Брандон Старк, Трехглазый ворон?
В сети давно появилась теория (подробнее о фанатских теориях читайте в нашем материале), что Бран каким-то образом связан с Королем Ночи, лидером армии мертвых. Предполагается, что юный Старк, исследуя прошлое, переместился в тело одного из Первых людей в тот момент, когда Дети леса превратили свою жертву в холодную нежить. Из-за этого часть Брана навсегда осталась с Королем Ночи. Получив знания о будущем, он все это время выжидал, пока обстоятельства сложатся подобающим образом.
Айзек Хемпстед-Райт, исполнитель роли Брана, уже опроверг эту теорию. «Мне кажется, здесь дело не в том, что они один и тот же человек, а в том, что они два древнейших существа Вестероса», — считает актер.
Несмотря на это, пользователи интернета уже твердо решили: Бран — Король Ночи, который пришел за Старками.
«Мне кажется, Бран — Король Ночи».
«Бран пришел в крипту как Король Ночи. Я сказал это первым».
«Предсказываю. К ним идет Бран, также известный как Король Ночи».
«Как бы круто ни было, первым делом я заметил отсутствие Брана. В крипте только выжившие Старки — Джон, Санса и Арья. Где же Бран? Именно тогда приходит волна холода, Король Ночи».
«Бран действительно может оказаться Королем Ночи. Я вас всех ненавижу».
«Значится, там все Старки, кроме Брана? Все понятно. Бран Старк — Король Ночи, и он убьет их всех».
«Бран — Король Ночи. Арья убьет Брана, из-за чего умрут все белые ходоки, а потом убьет Серсею под личиной Джейме».
«ЗНАЧИТ ТАК. Теория, что Бран — Король Ночи, медленно просачивалась ко мне в мозг. И этот трейлер. Есть один живой Старк, которого, судя по всему, не „пригласили“ в крипту Винтерфелла. Но, кажется, потом он появляется и приносит с собой холод».
«Вы годами смеялись над моей теорией „Бран — это Король Ночи, потому что у них схожее строение лица“, и кто теперь чувствует себя идиотом?»
«Значит, подтвердилось, что Бран и есть Король Ночи?! Его нет в крипте, но на земле лежало птичье перо, которое покрыла изморозь».
Насчет последней теории уже нашелся ответ, откуда взялось перо: в самом первом эпизоде «Игры престолов» король Роберт оставил его у статуи Лианны Старк.
Кто-то также заметил, что Санса и Арья запечатлены в статуях молодыми, а вот изваяние Джона Сноу изображает его гораздо более старым. На основании этого появилась идея, что Арья и Санса не переживут восьмой сезон, а вот Джон еще долго будет жить.
«В крипте».
Премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля. На следующий день сериал смогут увидеть пользователи «Амедиатеки» и КиноПоиска (по подписке «КиноПоиск + Амедиатека», где сейчас также доступны все прошлые сезоны сериала).