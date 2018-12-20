Куда пропал Бран Старк? Реакция на тизер «Игры престолов»

Канал HBO объявил дату премьеры восьмого сезона «Игры престолов» и выпустил очередной загадочный тизер. Ролик не раскрывает сюжет сезона и не показывает новых кадров, но намекает на возможное будущее, где молодые Старки окажутся в крипте вместе с предками. Но больше всего фанатов сериала занимает другой вопрос: где же Брандон Старк, Трехглазый ворон?

В сети давно появилась теория (подробнее о фанатских теориях читайте в нашем материале), что Бран каким-то образом связан с Королем Ночи, лидером армии мертвых. Предполагается, что юный Старк, исследуя прошлое, переместился в тело одного из Первых людей в тот момент, когда Дети леса превратили свою жертву в холодную нежить. Из-за этого часть Брана навсегда осталась с Королем Ночи. Получив знания о будущем, он все это время выжидал, пока обстоятельства сложатся подобающим образом.

Айзек Хемпстед-Райт, исполнитель роли Брана, уже опроверг эту теорию. «Мне кажется, здесь дело не в том, что они один и тот же человек, а в том, что они два древнейших существа Вестероса», — считает актер.

Несмотря на это, пользователи интернета уже твердо решили: Бран — Король Ночи, который пришел за Старками.

«Мне кажется, Бран — Король Ночи».