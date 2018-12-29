Семья Маргариты Тереховой объявила о сборе средств на лечение актрисы

Семья народной артистки России Маргариты Тереховой, известной по мини-сериалу «Д`Артаньян и три мушкетера», обратилась за помощью в сборе средств, требуемых для ухода за актрисой. В последние годы она страдает от болезни Альцгеймера, и ей необходимы круглосуточный уход и дорогостоящие лекарства.

«Она прикована к постели, и ей требуются дорогостоящие лекарства, круглосуточный уход, поддерживающие ее комфортное состояние, — говорится в заявлении. — Семья по мере сил и возможности обеспечивает достойный уход, но денег на это катастрофически не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны за перечисление любой суммы!»

Реквизиты для сбора средств перечислены на сайте Союза кинематографистов.

Актерская гильдия России планирует взять на себя часть расходов на лечение Тереховой. По словам представительницы организации, на ближайшем заседании совета будет принято окончательное решение о поддержке.

«Вероятно, это будет не особо много, но, во всяком случае, материальную помощь по оплате, допустим, квартиры мы возьмем на себя», — заявили в гильдии.

Зрителю Терехова знакома по ролям в фильмах «Зеркало», «Собака на сене», «Белорусский вокзал» и «Благочестивая Марта».

РИА «Новости»