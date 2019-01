Появились подробности о сюжете «Чудо-женщины: 1984»

Портал We Got This Covered выяснил несколько подробностей о сюжете фильма «Чудо-женщина: 1984». В частности, подтвердились предположения, что Педро Паскаль играет классического злодея DC — Максвелла Лорда. Также стало известно, что именно он станет причиной возвращения Стива Тревора (Крис Пайн) из мертвых.

Влиятельный и успешный бизнесмен, Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты в попытке найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество настоящего божества.

В поисках ему помогает доктор Барбара Энн Минерва, специалист по древней истории. Так в руки Минервы попадает некий артефакт, который превращает ее в дикую, кровожадную и неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра.

Лорд, желая спастись от Гепарды, обращается за помощью к Диане, которая уже много лет живет среди людей. Чтобы убедить ее выступить против Минервы, Лорд использует один из артефактов из своей коллекции и воскрешает Тревора.

Насколько долговечной окажется новая жизнь Тревора и как на это отреагирует Чудо-женщина, не уточняется.

Лорд и Гепарда — два самых известных противника Чудо-женщины. Первый погиб от рук супергероини, а вторая часто винит Диану в своем превращении.

Насколько эта информация правдива, станет известно 4 июня.

We Got This Covered