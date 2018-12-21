Пол Кинг оставил пост режиссера «Пиноккио»

Проект студии Disney «Пиноккио», основанный на одноименном мультфильме 1940 года, остался без режиссера. Пол Кинг, постановщик «Приключений Паддингтона», не будет снимать картину. Об этом сообщил оператор фильма Шеймас МакГарви.

«Мне кажется, это уже не секрет, но в праздники, во время Рождества, работу над картиной прекратили, — рассказал МакГарви в беседе с Discussing Film. — Режиссер отказался по, эм, семейным причинам. Disney пытается найти нового постановщика, и да, я слышал по поводу Тома Хэнкса и остальных, но они пытаются запустить фильм в производство».

Работа над новой экранизацией сказки Карло Коллоди идет с 2015 года. Впервые история о живой марионетке, вырезанной из говорящего полена, увидела свет в 1883 году. В 1940-м студия Уолта Диснея выпустила полнометражный мультфильм, где значительно переработала первоисточник, сделав из грубого и неблагодарного создания милого и наивного мальчика.

Сценарий новой версии на основе чернового текста Питера Хеджеса написал Джек Торн. В конце ноября стало известно, что Том Хэнкс может сыграть в фильме столяра Джепетто. Студия рассчитывала начать съемки ленты осенью 2018-го, но проблемы с режиссером заставили Disney пересмотреть планы.

На данный момент в работе находятся несколько проектов, основанных на сказке Коллоди. Гильермо дель Торо при поддержке Netflix разрабатывает кукольный мюзикл «Пиноккио», а Маттео Гарроне планирует снять своего «Пиноккио» с Роберто Бениньи в роли Джепетто.

Параллельно с «Пиноккио» Кинг работал над новой экранизацией произведений о Вилли Вонке английского писателя Роальда Даля. На данный момент сложно сказать, продолжит ли постановщик работу над этим проектом.

Discussing Film