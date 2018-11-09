Американский бокс-офис: Брайан Крэнстон на вершине, Кристиан Бэйл в хвосте

В тексте указаны сборы в США и Канаде с 11 по 13 января. Данные предварительные и могут измениться.

1. (1-я неделя) «1+1: Голливудская история», 19,6 млн долларов, 3080 кинотеатров Кого мы привыкли видеть на первой строчке бокс-офиса? Супергероев, водных царей, Тома Круза, Фредди Меркьюри. Точно не парализованных миллиардеров с их ассистентами. Американский ремейк жизнеутверждающего французского хита «1+1» превзошел все ожидания: да, второй уик-энд января — низкий сезон; да, абсолютные цифры, чуть не дотянувшие до 20 миллионов, не поражают воображение, но все шло к тому, что «Аквамен» сохранит лидерство четвертую неделю подряд. Для трагикомедии о дружбе богатого белого и бедного черного с криминальным прошлым это выдающийся результат. Критики, наверняка знакомые с европейским оригиналом, не впечатлены (34% на Rotten Tomatoes), зато оценка зрителей на Cinemascore — твердая A. При этом у американской версии «1+1» трудная судьба. После того как оригинал триумфально прошел во французском прокате, права на ремейк купила компания братьев Вайнштейн. Фильм с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом был готов в 2017 году и был хорошо принят зрителями на фестивале в Торонто. Релиз планировали следующей весной, но вскоре Вайнштейнам стало не до того. В общем, фильм лег на полку, и при ликвидации The Weinstein Company его подобрала амбициозная компания STX Films. Там картину немного подрезали, снизив возрастной рейтинг с R до PG-13, и поставили релиз на неожиданную дату. Эта стратегия оправдала себя: студии так боятся январского проката, что у «1+1» просто не оказалось конкурентов. Рождественские релизы вроде «Аквамена» все же выступают в другой категории. Зато в довершение невзгод разразился скандал вокруг Кевина Харта, исполнившего одну из главных ролей. Комик отказался вести церемонию «Оскара», после того как были найдены его старые гомофобные твиты. Но этот неприятный инцидент не помешал успеху, а может быть, даже помог: из-за истории с «Оскаром» Харт побывал на нескольких вечерних шоу, где новый фильм с его участием, естественно, упоминался. Это первый случай, когда релиз STX становится лидером кассовых сборов. Студия появилась в 2014 году и сделала ставку на среднебюджетное кино со звездами в главных ролях. Эта стратегия считается старомодной, но в случае STX оказалась жизнеспособной. На ее счету уже были хиты «Очень плохие мамочки» и копродукция с Китаем «Иностранец», а «1+1» стал новой вехой.

2. (4-я неделя) «Аквамен», 17,3 млн долларов (-44,3%), 3863 кинотеатра (-321)

Упустить первое место в таблице было обидно, но вряд ли Warner Bros. сильно унывает. На прошлой неделе студия следила не столько за американскими сборами, сколько за международными: «Аквамен» продолжает царить на азиатских берегах, и благодаря этому его общий результат добрался до миллиарда долларов. С супергероем DC это случилось впервые со времен Кристиана Бэйла в роли Бэтмена. В Китае полуатлант Джейсон Момоа собирает наравне с Северной Америкой (287,3 млн долларов в КНР против 287,7 млн в США и Канаде). А ведь впереди еще новые завоевания в Тихоокеанском бассейне: через две недели «Аквамен» выйдет в прокат в Японии. Между прочим, главной победительницей бокс-офиса на этой неделе можно считать Николь Кидман. Актриса играет в ролях второго плана и в «1+1», и в «Аквамене».

3. (1-я неделя) «Путь домой», 11,3 млн долларов, 3090 кинотеатров

Трогательная собачья одиссея для всей семьи — один из трех релизов Sony в первой десятке, где компания оккупировала места с третьего по пятое. 11 миллионов — нормальный, но не блестящий результат для первой недели фильма стоимостью в 18 миллионов. Сборы немного улучшились в течение уик-энда благодаря утренним субботним сеансам, но об ажиотаже речи не идет. У фильма слабовата рекламная кампания (аналитики говорят, что в трейлерах недостаточно интриги) и вялый отклик в соцсетях. Главной причиной этой относительной неудачи называют дату релиза. В кинотеатрах и так уже полно фильмов, которые годятся для семейного просмотра: «Мэри Поппинс возвращается», «Аквамен» да и «Человек-паук: Через вселенные» самой же Sony. Расчет, вероятно, был на то, что фильм возьмет свое в следующий уик-энд — по случаю Дня Мартина Лютера Кинга у американцев будет дополнительный выходной в понедельник. На следующей неделе узнаем, сработал ли этот план, но пока что фильм по роману В. Брюса Камерона отстает от своих собратьев в четвероногом жанре — например, от «Собачьей жизни», которая вышла в середине января два года назад и собрала в первые выходные 18 миллионов.

4. (5-я неделя) «Человек-паук: Через вселенные», 9 млн долларов (-31,4%), 3029 кинотеатров (-390) У собак дела не очень, зато у пауков все хорошо. Потеряв всего 31% сборов на пятой неделе релиза, членистоногие принесли Sony 9 миллионов. Победа в анимационной категории «Золотого глобуса» наверняка имеет к этому какое-то отношение. Мировые сборы мультфильма уже превышают 300 миллионов.

5. (2-я неделя) «Клаустрофобы», 8,9 млн долларов (-51,2%), 2717 кинотеатров

Малобюджетный хоррор о шестерых незнакомцах, участвующих в квесте на выживание в закрытой комнате, хорошо стартовал на предыдущей неделе. В свой первый уик-энд «Клаустрофобы» получили в американском прокате 18 миллионов при бюджете в 10 и заняли вторую строчку. В минувшие выходные фильм потерял позиции, но падение в 51% нормально для фильмов этого жанра, которые обычно не задерживаются в кинотеатрах надолго.

6. (4-я неделя) «Мэри Поппинс возвращается», 7,2 млн долларов (-54,5%), 3253 кинотеатра (-837) «Золотые глобусы» прошли мимо «Мэри Поппинс», которая претендовала на четыре награды и не получила ни одной. Но она и так само совершенство. На четвертой неделе проката продолжение классической сказки все увеличивает сборы (уже 150 млн долларов в Америке) и поднимается вверх в рейтинге самых кассовых игровых мюзиклов. «Отверженные» уже повержены, как и «Мамма MIA!», а на наступившей неделе Мэри обгонит «Ла-Ла Ленд» и окажется на четвертой строчке этого списка.

7. (4-я неделя) «Бамблби», 6,8 млн долларов (-48,7%), 3303 кинотеатра (-294)

Подростковый экшен о первом поколении «Трансформеров», как обычно и бывает с этой франшизой, большую часть денег зарабатывает за пределами США. Сейчас на счету фильма 364 млн долларов, и из них только 108 миллионов принесли в кассу американцы и канадцы.

8. (3-я неделя) «По половому признаку», 6,2 млн долларов (+286,9%), 1923 кинотеатра (+1811) Судебный байопик, поставленный Мими Ледер, вышел из ограниченного проката на широкий экран. Это фильм о молодых годах ныне здравствующей Рут Бейдер Гинзберг — одной из верховных судей США, которая в последнее время превратилась в икону американских либералов. Основные доходы фильму приносят Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Филадельфия и прочие мегаполисы, где концентрируются сторонники Демократической партии. Гинзберг играет англичанка Фелисити Джонс, у которой была номинация на «Оскар» за «Вселенную Стивена Хокинга». «По половому признаку» — вполне оскаровский материал, и хотя фильм до сих пор не называли в числе фаворитов премии, удачная прокатная судьба может принести ему неожиданную номинацию в какой-нибудь из основных категорий.

9. (5-я неделя) «Наркокурьер», 5,5 млн долларов (-39,1%), 3329 кинотеатров (+117)

Клинт Иствуд умудрился каким-то образом увеличить количество кинотеатров на пятой неделе проката. «Наркокурьер» не стал самым успешным фильмом 88-летнего режиссера, самолично исполнившего главную роль, но вряд ли возможно повторить 350 миллионов «Снайперa». В личном рейтинге сборов Иствуда-режиссера «Наркокурьер» на этой неделе вышел на шестое место, обогнав «Космических ковбоев» и «Таинственную реку».

10. (3-я неделя) «Власть», 3,3 млн долларов (-42,8%), 1724 кинотеатра (-810) Пока либеральная судья Гинзберг расширяет свое присутствие в американских кинотеатрах, влияние консервативного вице-президента Чейни сужается. Кристиан Бэйл, в очередной раз преобразившийся ради роли соратника Буша-младшего, неделю назад получил «Золотой глобус», а в следующий вторник в актив «Власти» точно добавится несколько номинаций на «Оскар». Все эти достижения должны помочь сборам фильма, хотя и не выведут его на окупаемость.