Режиссер «Праздника» снимет мини-сериал для YouTube

Алексей Красовский, постановщик фильмов «Коллектор» и «Праздник», разработает для YouTube мини-сериал «Революция». По словам режиссера, проект будет «народным», а инвестором может стать любой желающий. Сериал, сценарий которого уже закончен, выйдет сразу на YouTube.

Сюжет мини-сериала не раскрывается, но Красовский признался, что действие развернется в наши дни.

На YouTube-канале режиссера уже появился первый тизер.