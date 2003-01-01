Режиссер «Праздника» снимет мини-сериал для YouTube

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Алексей Красовский, постановщик фильмов «Коллектор» и «Праздник», разработает для YouTube мини-сериал «Революция». По словам режиссера, проект будет «народным», а инвестором может стать любой желающий. Сериал, сценарий которого уже закончен, выйдет сразу на YouTube.

Сюжет мини-сериала не раскрывается, но Красовский признался, что действие развернется в наши дни.

На YouTube-канале режиссера уже появился первый тизер.

Премьеры предыдущего проекта Красовского — картины «Праздник» — также прошла на YouTube. Фильм, рассказывающий о праздновании Нового года во время блокады Ленинграда, еще на стадии производства начали обвинять в оскорблении чувств ветеранов. В итоге режиссер решил отказаться от кинотеатрального проката и вместо этого выложил «Праздник» в открытый доступ.

Кроме этого, в будущем свет должен увидеть фильм Красовского «Элефант», героем которого станет автор детских книг в исполнении Алексея Гуськова. Дата премьеры картины не сообщается.

ТАСС

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